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Doğumdan sonra kaptığı enfeksiyon nedeniyle ölen Ayfer Sırma'nın mezarı açıldı

Doğumdan sonra ölmüştü: Ayfer'in mezarı açıldı

İzmir'in Torbalı ilçesinde doğum yaptıktan sonra taburcu edilen, enfeksiyon kapması nedeniyle kaldırıldığı hastanede ölen Ayfer Sırma'nın (25) Karşıyaka ilçesindeki mezarı, eşi Ozan Sırma'nın (28) hastane ihmalinin olduğu yönündeki şikayeti üzerine açıldı. Savcı gözetiminde cesedi mezardan çıkarılan Ayfer Sırma'ya otopsi yapılacak.

Haber Merkezi DHA
Doğumda kaptığı enfeksiyon nedeniyle öldüğü iddia edilen kadının mezarı otopsi için açıldı.
Doğumda kaptığı enfeksiyon nedeniyle öldüğü iddia edilen kadının mezarı otopsi için açıldı.

Torbalı'da yaşayan Ozan Sırma ile 1 yıllık evli Ayfer Sırma, ilk çocuğuna hamile kaldı.

Ayfer Sırma, 11 Ağustos'ta sancılarının başlaması üzerine eşi tarafından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 38 haftalık hamile Sırma, sezaryenle 2 kilo 400 gram ağırlığında kız bebek dünyaya getirdi. Sırma çifti, bebeklerine 'Okyanus' ismini verdi. Ayfer Sırma, ertesi gün hastaneden taburcu edildi.

Doğumdan sonra enfeksiyon oluştu

  • Eve geçtikten 2 gün sonra karnında sancı hisseden ve yüksek ateş şikayeti olan Ayfer Sırma, yeniden Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan müdahale sonucu Sırma'nın vücudunda doğumdan sonra enfeksiyon oluştuğu tespit edildi. Ayfer Sırma tedavisinin sürdüğü hastanede 6 Eylül'de hayatını kaybetti ve 7 Eylül'de Karşıyaka ilçesinde bulunan Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eşinin doğum yaptıktan 26 gün sonra ölmesinde Torbalı Devlet Hastanesi'ndeki görevlilerin ihmali olduğunu savunan Ozan Sırma, avukatı aracılığıyla Torbalı Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunup, hukuk mücadelesi başlattı.

Mezarı açıldı otopsi yapılacak

Başlatılan soruşturma kapsamında Ayfer Sırma'nın Karşıyaka ilçesinde bulunan Doğançay Mezarlığı'ndaki kabri, dün açıldı. Cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

  • Ölümde hastane görevlilerinin ihmali olduğunu iddia eden acılı eş Ozan Sırma, avukatı aracılığıyla Torbalı Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunup, hukuk mücadelesi başlattığını belirterek, "Konunun takipçisi olacağım. Benim canım yandı başkasının yanmasın. Bu hastanenin ilk vukuatı değil. Bir ihmalin nelere mal olduğu ortada. Olayın takipçisiyim. Elbet adalet yerinin bulacaktır" dedi.

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