Doktor baba ile 11 yaşındaki kızı evlerinde ölü bulundu

Tekirdağ'da Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Çağrı Sokak'taki bir binanın dubleks katında meydana gelen olayda yaklaşık 2 ay önce ayağı kırılan aile hekimi Mustafa Ersoy, bu nedenle dubleks evin alt katında kalmaya başladı. Hemşire olan G.E., bu sabah eşinin odasına kahvaltı götürdü, ancak kapının kilitli olduğunu gördü. Evdeki yedek anahtarla kapıyı açıp içeri giren G.E., kızı Ceren'i yatak odasında yerde yatarken, eşini de banyoda iple asılı buldu.

KIZINI BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

G.E.'nin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mustafa Ersoy ile kızı Ceren'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Baba ve kızının cansız bedenleri yapılan incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi.

REKLAM

G.E. ile oğlu A.E.'nin ifadesine başvuran polisin, Mustafa Ersoy'un kızını boğarak öldürdükten sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde durduğu belirtildi.

GÜNDEM İfadeleri kan dondurdu: 86 yaşındaki kadın 100 lira için vahşice öldürülmüş