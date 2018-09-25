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Samsun haberleri: Doktora tekme atan saldırgan serbest kaldı

Doktora tekme atan saldırgan serbest kaldı

Samsun'da Ramazan Bayramı'nın 1. günü özel bir hastanenin acil servisinde doktora uçan tekme atarak saldıran şahıslar serbest kaldı.

Haber Merkezi IHA
O anlar kameralar tarafından saniye saniye görüntülenmişti.
O anlar kameralar tarafından saniye saniye görüntülenmişti.

Samsun'un Atakum'da bir mekanda çıkan kavga sırasında olaya müdahale eden polis, biber gazı sıkarak tarafları ayırdı. Kavgaya karıştıkları ileri sürülen ve gazdan etkilenen şüpheliler gittikleri özel bir hastanenin acil servisinde olay çıkardı. G.S. adlı şahıs hastanede yanlarına gelen acil serviste görevli Afgan asıllı Dr. A.F.N.'nin şakağına tekme attı. Yaşanan olayda G.S. ve arkadaşı S.S.K, doktor ve güvenlik görevlisi T.Y.'ye saldırdı.

Doktora ve güvenlik görevlisine saldırı anı ise hastanenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Gözaltına alınan olayın zanlıları, ifadelerinin ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı. Ancak olayın medyada yer alması ve büyük yankı uyandırması üzerine savcı, saldırganlar hakkında yeniden gözaltı kararı verdi. Olayla ilgili G.S. ve S.S.K. yeniden gözaltına alınarak 18 Haziran’da çıkarıldığı adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevine konuldu.

Olayın ardından tutuklanan şahıslar tutukluluk hallerinin kaldırılmasına yönelik başvuruyu mahkemenin kabul etmesiyle birlikte serbest kaldı.

Davayı takip eden hastane Avukatı Fatih Yıldıran, tutuklu şahıslar G.S. ve S.S.K.’nin tutukluluk hallerinin kaldırılmasına yönelik başvuruyu mahkemenin kabul etmesiyle birlikte duruşma beklemeden serbest kaldıklarını söyledi.

Bu duruma hastane yönetimi ve darp edilen doktorun meslektaşları tepkilerini dile getirdi. Dosyaya müdahil olan Tabipler Odası ve özel hastane itirazda bulundu. Sağlık Bakanlığının ise konunun takipçisi olduğu biliniyor.

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Hastanede doktorun yüzüne tekme attı
GÜNDEM
Hastanede doktorun yüzüne tekme attı

Şoke eden görüntü: Hastanede doktorun yüzüne böyle tekme attı
OYNAT 03:25
Şoke eden görüntü: Hastanede doktorun yüzüne böyle tekme attı
Samsun'da bir hastanede doktorun yüzüne tekme atma anı ve güvenlik görevlisine saldırı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, Samsun'un Atakum ilçesindeki özel bir hastanede bayramın birinci günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir kafeteryada çıkan kavga sırasında olaya müdahale eden polis biber gazı sıkarak tarafları ayırdı. Kavgaya karıştıkları ileri sürülen gittikleri özel hastanede arbede çıkarttılar. G.S. adlı şahıs hastanede yanlarına gelen acil serviste görevli doktor A.N.'nin yüzüne tekme attı ve ardından doktor ile güvenlik görevlisi T.Y.'ye saldırdı. Saldırganlar olaydan sonra otomobil ile kaçtılar. Doktor ile güvenlik görevlisine saldırdığı tespit edilen G.S., daha daha sonra avukatı ile birlikte Denizevleri Polis Merkezine giderek teslim oldu. İfadesi alınan G.S., savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.
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