Dokunan yandı: Cezası 78 bin lira

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Yaban koyununu kaçak avlayan veya zarar veren 78 bin lira tazminat ile cezalandırılacak" dedi.

Endemik bir tür olan Anadolu yaban koyunları, Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından koruma altında tutuluyor. Ülkemizde Anadolu yaban koyunlarının son kaldığı yer olan Konya Bozdağ’da bulunan 3 bin 500 hektarlık üretme merkezinde 2017 envanter çalışmalarına göre yaklaşık 550 adet yaban koyunu bulunuyor. Bu merkezin yanında Ankara Nallıhan ve Afyonkarahisar’da iki ayrı merkezde daha üretim çalışmaları yapılıyor. Konya Bozdağ’dan nakledilen bireyler ile kurulan Ankara Nallıhan Üretme Merkezi’nde yaklaşık 50 ve Afyonkarahisar Şuhut Üretme Merkezi’nde yaklaşık 30 adet yaban koyunu ile yetiştirme çalışmaları sürdürülüyor. Bu merkezlerde üretilen yaban koyunları uygun alanlarda tabiata bırakılarak türün neslinin devam ettirilmesi sağlanıyor.

Ülkemizin en önemli endemik memeli türü olan Anadolu yaban koyunlarının 2017 yılında yapılan envanter çalışmalarında ise ilk kez droneden faydalanıldı. Yaban hayatının korunması bakımından teknolojinin bütün imkanlarını kullanan Orman ve Su İşleri Bakanlığı, sayım çalışmalarında da bu olanakları kullandı. Konya Bozdağ’daki bu koyunların yaşadığı alanın genişliği düşünüldüğünde drone sayımlar konusunda oldukça faydalı oldu ve zaman kaybının yaşanmasını önledi.

REKLAM

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu

Biyolojik zenginliğimizin korunması ve sahip olunan yaban hayatı kaynaklarının sürdürülebilmesi maksadıyla bu üretme merkezlerinin kurulduğunu belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Bu üretme merkezleri sayesinde endemik olan bu türün neslini tehdit eden unsurları ortadan kaldırabiliyoruz. Ayrıca buralarda çoğalan bu endemik tür eski tabii yaşam alanlarına yeniden kazandırılıyor” dedi.

Vatandaşlara da bu endemik türe karşı daha hassas davranması ve zarar vermemesi hususunda uyarılarda bulunan Eroğlu, yaban koyununu kaçak avlayanın veya zarar verenin 78 bin lira tazminat ile cezalandırılacağını sözlerine ekledi.

REKLAM