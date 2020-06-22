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Gündem Dokuz yetimin en acı günü Şehitlerin aileleri eli kanlı örgütten hesap sorulmasını istedi
ŞIRNAK

Dokuz yetimin en acı günü: Şehitlerin aileleri eli kanlı örgütten hesap sorulmasını istedi

Şırnak Silopi’de PKK’lı teröristlerin hain saldırısıyla şehit düşen 4 işçinin ardından 9 çocuk babasız kaldı. Şehitlerin Güçlükonak ilçesindeki çocukları Babalar Günü’nü buruk geçirdi. Şehitlerin aileleri eli kanlı örgütten hesap sorulmasını istedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şehitlerin ardından gözü yaşlı anne, baba, eş ve 9 yetim çocuk kaldı.
Şehitlerin ardından gözü yaşlı anne, baba, eş ve 9 yetim çocuk kaldı.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde 17 Haziran’da, yol çalışmasına akaryakıt taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK’lı teröristlerin önceden yola döşediği el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu, Emin Eruğul (22), Nesim Beştaş (32), Osman Tuncay (30) ve Hacı Atilla (35) şehit düştü. Geriye gözü yaşlı anne, baba, eş ve 9 yetim çocuk kaldı. Şehitlerin Güçlükonak ilçesindeki çocukları Babalar Günü’nü babaları olmadan geçirdi.

Şırnak'ta şehit olan işçilerin çocukları

HEM ÖKSÜZ HEM YETİMLER

Patlamada şehit olan Hacı Atilla, 3’ü ilk eşinden 1’i yeni eşinden olmak üzere 4 çocuk babasıydı. Hacı Atilla, 3 yıl önce çocukları Tülay (8), Ecrin (7) ve Bünyamin’in (3) annesi olan eşinin hastalık sonucu yaşamını yitirmesinin ardından Selamet Atilla ile evlendi. Selamet Atilla’dan da Miraç (7 aylık) adında bir çocuğu oldu. PKK’nın terör saldırısında Hacı Atilla’nın 4 çocuğu yetim kaldı. Gelininin patlamayı haber verdiğini ve hastaneye gidince bayıldığını, bu nedenle oğlunu son bir kez göremediğini belirten Hacı Atilla’nın annesi Sadiye Atilla, “Oğlum işine gitmişti. Benim oğlum masumdu. Kendisi ve çocuklarının rızkı için gitmişti. Allah teröristlerin bin kere belasını versin. 4 yetim bıraktı geriye” dedi.

EV HAYALİ YARIM KALDI

Nesim Beştaş’ın şehit olmasıyla çocukları Erkan (7), Miraç (2) ve Kadriye (1) yetim kaldı. PKK terör örgütü, aynı zamanda Nesim Beştaş’ın eşi Sakine Beştaş’ın da ev hayalini yarıda bıraktı. Sakine Beştaş’ın tek isteği devletin varlığını kendi yanlarında hissetmek.

OĞLUM SADECE ‘BABA GEL’ DİYOR

Şırnak'ta şehit olan işçilerin çocukları
  • 3 arkadaşı ile birlikte Cudi Dağı’ndaki patlamada şehit olan 2 çocuk babası Osman Tuncay’ın 2 yaşındaki oğlu Eren’in ‘Baba gel’ dışında hiçbir şey konuşmadığını söyleyen, Emine Tuncay PKK terör örgütünü sevindirmemek için ağlamayacağını söyledi.

Şırnak'ta terör örgütü PKK işçilere saldırdı: 4 işçi şehit oldu
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