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Dokuz yıldır aranan terör hükümlüsü Isparta'da yakalandı

Dokuz yıldır aranan terör hükümlüsü Isparta'da yakalandı

22:497/06/2026, Pazar
IHA
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Firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Isparta'da, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yaklaşık 9 yıldır aranan hükümlü, emniyet ekiplerinin koordineli çalışması sonucu yakalandı.

Isparta’da hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yaklaşık 9 yıldır aranma kaydı bulunan hükümlü, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yaklaşık 9 yıldır aranan hükümlünün yeri, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları neticesinde tespit edildi. Firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.


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