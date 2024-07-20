Dolandırıcılar 'Sekte'ye uğradı: 7 ilde eş zamanlı dev operasyon

Mağdurlardan S.E., evlilik kredisi için internet sitesine başvurduğunu söyledi. S.E., “Önce 5 bin TL başvuru parası istediler. Sonrasında 9 bin 100 TL ilk taksiti istedi. Sonra 12 bin 250 TL talep ettiler, her bir süreçte bir adım ileri diyordu. En son dolandırıldığımı anladım. En yakın polis merkezine başvurdum. Sağ olsunlar ilgilendiler. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yakaladılar. Paramın verilmesini ve şüphelilerin cezalandırılmasını istiyorumö dedi.

Dolandırılan A.D., ise, sosyal medyada dolaşırken bir sayfa gördüğünü ve evlilik kredisi ile ilgili olduğunu ifade etti. A.D., “Yeni evlenenlere destek olunacak diye bir krediydi. E-devlet üzerinden başvuru yapılıyor ama bu sahte bir sayfaydı. İlk girdiğimde teminat diye başladım, ödeme yaptım. Aradılar ilk taksiti dediler ödeme yaptım. Sonra dolandırıldığımı fark ettim. Emniyete gidip şikayetçi oldum. Allah razı olsun ilgilendiler benimle. Bu tür sayfalara inanmasınlar. O kadar profesyoneller ki parça parça aldılar, sonra daha da istemeye devam ettiler. Yaklaşık 90 bin TL dolandırıldım ve bunu fark ettim. Bu şebekenin yakalanması beni mutlu etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.