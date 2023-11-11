|
Gündem

Dolandırıcılara ‘Makyaj’ operasyonu: 8 tutuklama

Diyarbakır ve İzmir’de vatandaşları, kurdukları sahte internet sitesi ve çağrı merkezi üzerinden, 'arkadaşlık' ve 'evlilik' gibi vaatlerle dolandıranlara yönelik düzenlenen 'Makyaj' operasyonunda 8 kişi gözaltına alınıp, tutuklandı.

09:44 - 11/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 09:51 - 11/11/2023 Cumartesi
DHA
Diyarbakır

Diyarbakır

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir ihbar üzerine yaptığı çalışmada, sahte internet sitesi ve çağrı merkezi kurup evlilik, arkadaşlık gibi vaatlerle para alarak dolandıran şüphelileri tespit etti. Dolandırıcıların, arayanlara arkadaşlık, akşam yemeği, hafta sonu arkadaşı, tatil arkadaşı ve evlilik paket, gibi seçenekler sundukları belirlendi.

2 aylık takiple tek tek tespit edildiler

Şüphelilerin, Diyarbakır ve İzmir’de koordine olduklarını belirleyen polis ekipleri, 2 aylık çalışma sonucu adreslerine eşzamanlı operasyon düzenledi. ‘Makyaj’ adı verilen operasyon kapsamında, 8 şüpheli yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde, bir miktar para, çok sayıda cep telefonu ve bazı dijital materyaller ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürü Süheyl Zaim, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya’nın direktifleriyle ‘Suçla sinerjik mücadele’ projesinin başladığını söyledi. Zaim, “Bütün polislerimiz, vatandaşlarımız ve hep birlikte ortak enerji kolektif güç anlayışıyla suçla mücadele ediyoruz. Siber dolandırıcılara karşı sinerjik mücadele kapsamında ‘Makyaj’ operasyonu yaptık. 2 aylık teknik takip neticesinde Diyarbakır merkezli çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldık. İnternette sahte arkadaşlık ve çöp çatan siteleri kurarak vatandaşlarımızı mağdur ediyorlar. Çeşitli bahaneler ile sözde buluşma öncesi para talep ediyorlar. Telefonda sohbet, akşam yemeği, tatil seçenekleri olduğunu söyleyerek tarifeler sunuyorlar. Vatandaşlarımı bu sanal dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarmak istiyoruz” dedi. (DHA)



#Diyarbakır
#makyaj
#operasyon
20 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İstanbul’da lodos sahil kesimlerinde etkili oluyor