Gündem Dolandırıcılık şebekesi çağrı merkezi kurduğu ortaya çıktı
DENİZLİ

Dolandırıcılık şebekesi çağrı merkezi kurduğu ortaya çıktı

Denizli’de çağrı merkezi kuran dolandırıcılık şebekesi, Aydın merkezli 7 ilde nitelikli dolandırıcılık yoluyla haksız kazanç elde eden şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan 45 şüpheliden 30’u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kalırken, adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 14’ü tutuklandı.

Haber Merkezi İHA
Dolandırıcılık şebekesi çağrı merkezi kurduğu ortaya çıktı
Operasyonda 4’ü kadın, 45 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri nitelikli dolandırıcılık ile haksız kazanç elde eden şebekeye yönelik çalışma başlattı. Ekipler 4 aylık çalışmanın ardından düğmeye bastı. Aydın merkezli Muğla, Denizli, Antalya, İstanbul, Yalova ve Adana olmak üzere 7 ilde nitelikli dolandırıcılık yoluyla haksız kazanç elde eden şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 4’ü kadın, 45 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan operasyonlarda şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, cep telefonu, bilgisayar, tablet ele geçirildi.

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Dolandırıcılık şebekesinin escort, yasadışı bahis gibi internet işlemleri sonrası, telefonla ağlarına düşürdükleri kişileri Aydın, Denizli ve Muğla’nın Bodrum ilçesinde olmak üzere üç çağrı merkezine yönlendirdikleri öğrenildi. Şebekenin, arayan kişilerin güvenini kazanmak için öncesinde yatırdıkları parayı iade ettikleri, esas anlaşılan tutarın şebeke hesaplarına yatırıldıktan sonra, arayan kişinin numarasını engelleyerek bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri tespit edilmişti.

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"Şimdi Aydın emniyeti düşünsün"

Şebeke elebaşı olduğu düşünülen şüphelilerin elde ettikleri haksız kazançları sosyal medya üzerinden lüks araba içerisinde sergileyip, “Şimdi Aydın emniyeti düşünsün” paylaşımı yaptıkları görülmüştü. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, 7 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyon ile 45 şüpheliyi yakalayıp bu paylaşıma cevap vermişti.

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14 kişi tutuklandı

Dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 45 şüpheliden 30’u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kalırken, diğer 15 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan 15 şüpheliden 14’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 kişi ise serbest bırakıldı.

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