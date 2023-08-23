Dolgu tamam sıra asfaltta

Pile yolunu diplomasi yavaşlatıyor.
Çayhan düzlüğünde başlayan yol yapımı, Onevler bölgesine kadar sürecek. Projenin ara bölgeye kadar uzanan kısmının bitiminde BM Barış Gücü askerleri ve KKTC polisi karşılıklı olarak nöbet tutuyor. Beyarmudu çalışanları ve belediye personeli haricinde bölgeye sivil girişi yasak. İngiliz üslerindeki araçlar da mahalle aralarına konuşlandı.
Projenin Yeşil Hat'tan geçecek kısmı için BM Barış Gücü ve KKTC Dışişleri Bakanlığı
arasında görüşmeler sürüyor. Kriz, yerini sessiz bir diplomasiye bıraktı. Müzakereler nedeniyle çalışmalar yavaş ilerliyor. Pazarlıklar, yoğun insan ve mal kaçakçılığının nasıl kontrol edileceği konusuna odaklandı.
Toplamda 11 km olacak projenin 4 km’si ara bölgede. Yolun ilk 1,5 km’lik kısmında dolgu çalışması tamamlandı. Asfalt çalışması için müzakerelerin sonuçlanması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre, BM yetkilileri, arada kalan 4 km’lik yol için müzakerelerin devam etmesini önerdi.