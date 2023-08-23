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Dolgu tamam sıra asfaltta

Kıbrıs’ta BM unsurlarının engel olmaya kalktığı Pile yolunda çalışmalar diplomasi eşliğinde ilerliyor. Yiğitler’den Pile köyüne yapılan yol çalışması tam gün mesai ile devam ediyor.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 23/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Pile yolunu diplomasi yavaşlatıyor.

Pile yolunu diplomasi yavaşlatıyor.

Çayhan düzlüğünde başlayan yol yapımı, Onevler bölgesine kadar sürecek. Projenin ara bölgeye kadar uzanan kısmının bitiminde BM Barış Gücü askerleri ve KKTC polisi karşılıklı olarak nöbet tutuyor. Beyarmudu çalışanları ve belediye personeli haricinde bölgeye sivil girişi yasak. İngiliz üslerindeki araçlar da mahalle aralarına konuşlandı.

Projenin Yeşil Hat'tan geçecek kısmı için BM Barış Gücü ve KKTC Dışişleri Bakanlığı

arasında görüşmeler sürüyor. Kriz, yerini sessiz bir diplomasiye bıraktı. Müzakereler nedeniyle çalışmalar yavaş ilerliyor. Pazarlıklar, yoğun insan ve mal kaçakçılığının nasıl kontrol edileceği konusuna odaklandı.

Toplamda 11 km olacak projenin 4 km’si ara bölgede. Yolun ilk 1,5 km’lik kısmında dolgu çalışması tamamlandı. Asfalt çalışması için müzakerelerin sonuçlanması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre, BM yetkilileri, arada kalan 4 km’lik yol için müzakerelerin devam etmesini önerdi.


#Pile Yolu
#diplomasi
#Kıbrıs
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