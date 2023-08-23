Dolgu tamam sıra asfaltta

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC'de BM ile yol gerilimiyle ilgili açıklama yaptı. Fidan, "BM’nin adadaki bazı uygulamalarını, BM’nin kuruluş ruhu ile uyuşmadığını göstermiş oldu. BM'nin tarafsızlığını bu olayda yitirdiğine inanıyoruz." dedi.