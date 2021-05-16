Gündem Doludan kaçan sürücüler köprü altlarına sığındı
İSTANBUL

Doludan kaçan sürücüler köprü altlarına sığındı

İstanbul'da aniden etkili olan dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Araçlarının zarar görmesinden endişe eden sürücüler, köprü altlarına sığınarak yağışın durmasını bekledi.

Haber Merkezi DHA
Doludan kaçan sürücüler köprü altlarına sığındı
Dolu yağışına trafikte yakalanan sürücüler köprü altlarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Çekmeköy'de öğle saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Belirli aralıklarla yaklaşık bir saat yağan yağmur ve doluya bazı sürücüler araçlarında, bazıları ise motosiklet üzerinde yakalandı.

DHA

Sürücüler araçlarına zarar vermemek ve olası bir kazanın da önüne geçmek için araçlarını köprü altlarına park etti. Sürücüler, köprü altlarında yoğunluk oluşturdu.

DHA

"SU İÇİNDE KALDIM"

Motokurye olarak çalışan Burak Aksu "Yolda yakalandım, bir anda bastırdı, sağa çektim dinlendim. Paket attım geldim, bir paket daha var ama gidemiyorum. Su içinde kaldım, montumu bile çıkardım. Çalışma saatlerimi kapatmam gerekiyor" dedi.

DHA

"ARABAMIZ ZARAR GÖRMESİN DİYE BURAYA ÇEKTİK"

Doludan kaçmak için aracını köprü altına park eden Yaşar Albayrak ise "Arabamız zarar görmesin diye buraya çektik. Mecburen burada bekliyoruz. Dinmezse zarar olacak" diye konuştu.

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Vatandaşlar Anadolu Yakası'nda doluya karşı halılı battaniyeli önlem aldı
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Şiddetli dolu yağışı araç sürücülerine zor anlar yaşatırken vatandaşlar dolu yağışı nedeniyle zarar görmemesi için üzerlerini battaniye ve halılarla kapladıkları araçlarını korumaya çalıştı.
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Vatandaşlar Anadolu Yakası'nda doluya karşı halılı battaniyeli önlem aldı
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