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YEREL GÜNDEM

Dondurma yerken mutlu oluyoruz

Yaz mevsiminde serinlemek için tüketilen dondurma, sonbahar ve kış mevsimlerinde de kızarmış olarak tüketiliyor. Aynı zamanda irmik helvasının içinde ve suflenin yanında yer alıyor. Dondurma sadece çocukları değil, yetişkinleri de mutlu ediyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dondurma yerken mutlu oluyoruz
​Dondurma yerken mutlu oluyoruz.

Araştırma şirketi Areda Piar, tarafından yapılan araştırma sonucu da dondurmanın insanları mutlu ettiğini ortaya koydu. Araştırmada katılımcılara yöneltilen ‘Dondurma tüketmek size mutluluk veriyor mu?’ sorusuna yüzde 85,2 evet, yüzde 11,9 kısmen, yüzde 2,9 hayır cevabını verdi. ‘Hangi tür dondurma tercih ediyorsunuz?’ sorusuna ise katılımcıların yüzde 49’u külah yanıtını verirken, yüzde 32,3’ü kap tercihini yaptı. Yüzde 18,4’ü çubuk ve yüzde 0,3’ü diğer yanıtını verdi.

FAVORİ KAKAOLU

Araştırmanın verilerine göre en çok tercih edilen 10 dondurma çeşidi şu şekilde: Yüzde 53,6 kakaolu, yüzde 51,4 vanilyalı, yüzde 45,7 parça çikolatalı, yüzde 45,4 antep fıstıklı, yüzde 37,9 limonlu, yüzde 33,7 karamelli, yüzde 31,3 bademli, yüzde 31 çilekli, yüzde 28,4 karışık meyveli, yüzde 27,1 vişneli.

MARKETTEN ALIYORUZ

Araştırmada yer alan ‘Dondurma satın almayı tercih ettiğiniz yerler hangileridir?’ sorusuna katılımcıların yüzde 72,1’i market cevabını verdi. Vazgeçilmez dondurmanın tercih edildiği diğer yerler ise sırasıyla; yüzde 29,5’i pastane, yüzde 28,3’ü meşhur dondurmacılar, yüzde 25’i bakkal.

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