Döner dürümden uyuşturucu çıktı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şehirlerarası otobüs terminalinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Kente otobüsle gelen yolculardan M.A.K'nin, elindeki döner dürümün içine saklanmış bir miktar eroin ele geçirildi. Şüpheli, gözaltına alındı.

Evinde kenevir yetiştiricilerine baskın

Bir diğer operasyonda ise evlerinde uyuşturucu madde yetiştirmek için düzenek kurarak laboratuvar ortamına getirdikleri iddia edilen K.C.Y., İ.D. ve S.C. isimli şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda toplam daralı 331,5 gram esrar, 26 kök kenevir bitkisi, ısı yalıtımlı dolap, karbon filtre, ısı ölçer cihazlar ve bitki besleyici kimyasallar gibi materyaller ele geçirildi. Şüpheli K.C.Y., İ.D. ve S.C. isimli şahıslar hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak", "Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek Bulundurmak ve Kullanmak" ve "2313 SKM İzinsiz Kenevir Bitkisi Yetiştirmek" suçlarından işlem yapılmış ve K.C.Y. isimli şahıs Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca işlemlerinin tamamlanmasına müteakip Antalya Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Her iki olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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