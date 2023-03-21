Dönüm noktası Doha'daki görüşmeydi

Bakan Çavuşoğlu, Brüksel’de Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 18 Mart’taki Mısır ziyareti kapsamında mevkidaşı Samih Şukri ile yaptığı ikili görüşmesinin ayrıntılarını anlattı. “Güzel bir görüşme gerçekleştirdik, açık ve samimi bir görüşme oldu” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki bir olgunlaşma süreci yaşandığını kaydetti. Çavuşoğlu, “Aslında, Şukri’yle New York’ta da biz bu yol haritası üzerinde anlaşmıştık. Önce yardımcılarımız bir araya gelecekti, sonra üçüncü ülkede biz bir araya gelecektik, sonra Cumhurbaşkanlarımızın bir araya gelmesinin hazırlığını yapacaktık. Fakat Doha’da birden olumlu anlamda bir oldu-bitti oldu. Esas dönüm noktası Sayın Cumhurbaşkanımızın Doha’daki görüşmesi oldu” dedi.
Uluslararası platformlarda iş birliği sözü
Bakan Çavuşoğlu, Brüksel’de Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüştü. “İlişkilerimizde daha iyi bir atmosfer olmasından dolayı çok mutluyum” diyen Çavuşoğlu, “Uluslararası platformlarda iş birliğini sürdürmemizi umuyorum” ifadelerini kullandı. Dendias, “Türkiye, 2025-2026 döneminde Yunanistan’ın BM Güvenlik Konseyi Geçici Üyelik adaylığını destekleyecek. Yunanistan da Türkiye’nin Uluslararası Denizcilik Örgütü Genel Sekreterliğine adaylığını destekleyecek” şeklinde konuştu.