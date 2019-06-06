Dönüş yoğunluğu erken başladı: 2 km'lik kuyruk oluştu

Ramazan Bayramı'nın son gününde bazı tatilcilerin dönüşe geçmesi, Çanakkale merkez feribot iskelesinde yoğunluğa neden oldu. Tatilciler, Çanakkale Boğazı'nı geçebilmek için her bayram olduğu gibi yine feribot kuyruğunda uzun süre bekledi.

DHA Çanakkale'de tatil dönüşü yoğunluğu.

Dönüş yoluna geçenler ile Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikleri ziyaret etmeye gidenlerin araçlarıyla Çanakkale merkez feribot iskelesinde, 2 kilometreyi bulan feribot kuyruğu oluştu.

DHA Çanakkale'de tatil dönüşü yoğunluğu.

Çanakkale kent merkezinden Eceabat ilçesi ve Kilitbahir köyüne geçmek isteyen tatilcilerin araçları, çift sıra halinde Kayserili Ahmetpaşa Caddesi, Piri Reis Caddesi ve Balıkesir Caddesi'ni takip ederek, 116. Er Eğitim Alayı önüne kadar uzandı.

DHA Çanakkale'de tatil dönüşü yoğunluğu.



Trafik polisleri, hem feribota binecek tatilcileri hem de şehir içinde giden sürücüleri yönlendirerek, trafiğin akışını sağlamaya çalıştı. Gelibolu'ya geçmek için Lapseki ilçesini tercih eden tatilciler de buradaki iskelede 1,5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.



DHA Çanakkale'de tatil dönüşü yoğunluğu.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımının sağlandığı Gestaş firmasınca Çanakkale- Eceabat hattında 3, Çanakkale- Kilitbahir hattında 4, Lapseki- Gelibolu hattında 5, Gökçeada- Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada- Geyikli hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribotla sefer yapılıyor.

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