Dönüşüm Hızlanacak: Evin yarısını devlet yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyası, inşaat sektöründe heyecan yarattı. Kampanyayla birlikte kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kazanacağını belirten sektör temsilcileri, sunulan imkanların özellikle konutunu yenilemek isteyen vatandaşlara can suyu olacağını belirtiyor.

DEVLET ÜSTÜNE DÜŞENİ YAPTI

Devletin son aylarda gayrimenkul ve inşaat sektörüne verdiği desteklerin memnuniyet verici olduğunu söyleyen İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, “Bu destekler, devletimizin hem ilk kez yuva sahibi olmak isteyenler, hem de riskli binalarını yenilemek isteyenler için üzerine düşen görevleri tam olarak yaptığını gösteriyor” dedi.

BİREYSEL DÖNÜŞÜM HIZLANIR

Atılan adımların bireysel çapta dönüşüme hız kazandıracağını anlatan Durbakayım, kampanyanın ihtiyaç duyulan kentsel dönüşüm hamlesine öncüsü olacağını söyledi.

ÇOK DEĞERLİ ADIMLAR

Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan ise, evini parsel bazında kendisi dönüştürmek isteyenlere düşük faizli kredi imkanı verilmesinin çok değerli adımlar olduğunu söyledi.

GÜÇLENDİRME DE YAPILSIN

Dönüşüm hamlesiyle birlikte güçlendirme çalışmalarında da benzer adımların atılmasını isteyen Türkkan, “Biz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yakın çalışmaya hazırız. Binası incelenen sakinlereçok daha hızlı bir şekilde depreme dayanıklı hale getirebiliriz” diye konuştu.

Müjdeler süreci hızlandırır

Son dönemde kentsel dönüşümde atılan adımların çok kıymetli olduğunu ifade eden Helmann Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün de “Özellikle vatandaşı direkt ilgilendiren ve onlara kendi konutlarını dönüştürme noktasında büyük kolaylıklar sunan bu müjdelerin kentsel dönüşümü çok hızlandıracağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.















