Dorşin Botan kod adlı terörist yakalandı

Bingöl, Elazığ, Siirt ve Şırnak'ta etkili olan kar nedeniyle 298 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Üç günden bu yana etkili olan yoğun yağışlarıyla birlikte bölgede kar kalınlıkları 30 santimetreye kadar ulaştı.