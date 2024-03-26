Dorşin Botan kod adlı terörist yakalandı

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Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ç.G.’nin terör örgütünün şehir yapılanması olan YPS’nin faaliyetlerini yönetmek ve seçimlere müdahale etmek için görevlendirildiği belirtildi.
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#Şırnak
#PKK
#terörist
2 saat önce
Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ç.G.’nin terör örgütünün şehir yapılanması olan YPS’nin faaliyetlerini yönetmek ve seçimlere müdahale etmek için görevlendirildiği belirtildi.
Bingöl, Elazığ, Siirt ve Şırnak'ta etkili olan kar nedeniyle 298 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Üç günden bu yana etkili olan yoğun yağışlarıyla birlikte bölgede kar kalınlıkları 30 santimetreye kadar ulaştı.
Bölücü terör örgütüne yönelik 5 ilde gerçekleştirilen 'Bozdoğan-13' operasyonlarında 20 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı.
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