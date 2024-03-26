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Dorşin Botan kod adlı terörist yakalandı

Şırnak’ta jandarmanın düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK’ya üye olmak suçundan aranan ve Türkiye’ye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen Dorşin Botan kod adlı terörist Ç.G. yakalandı.

12:58 - 26/03/2024 Salı
Güncelleme: 13:11 - 26/03/2024 Salı
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Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ç.G.’nin terör örgütünün şehir yapılanması olan YPS’nin faaliyetlerini yönetmek ve seçimlere müdahale etmek için görevlendirildiği belirtildi.





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#Şırnak
#PKK
#terörist
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