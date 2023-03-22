Dört ilde okullar kademeli açılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay’ın bazı ilçelerinde 27 Mart’tan itibaren kademeli şekilde eğitime başlanacağını duyurdu. Özer, Hatay’da Genel Durum Sunum ve Değerlendirme Toplantısı’nın ardından AFAD Koordinasyon Merkezi’nde açıklama yaptı. Deprem nedeniyle 81 ilde eğitime ara verildiğini hatırlatan Özer, 20 Şubat’ta Elazığ dahil 71 ilde eğitim öğretime başlanıldığını, yaklaşık 15 milyon 242 bin öğrenciyi eğitimle buluşturduklarını söyledi. Kapsamlı istişareler sonrası hasardan en fazla etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da eğitimi kademeli başlatma kararı aldıklarını açklayarak şunları söyledi:

“Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Osmaniye ve Adana’da olduğu gibi merkez ilçelerimizin tamamında değil, sağlam okul sayısı ve hayatın normal akışının artık normalleştiği ilçelerden başlamak üzere tedrici ve suhuletli bir şekilde bu dört ilde de eğitime öğretime inşallah başlayacağız. Bu kapsamda 27 Mart itibarıyla Malatya’da Arapgir, Arguvan, Kale, Pütürge, Doğanyol, Yazıhan, Darende ve Hekimhan ilçelerimizde, Adıyaman’da Kahta, Gerger, Sincik, Samsat ve Çelikhan, Kahramanmaraş’ta sadece iki ilçemizde Andırın ve Ekinözü’nde eğitim öğretimi başlatıyoruz. Bugünkü değerlendirme sonucunda; Yayladağ, Altınözü, Erzin, Reyhanlı, Payas, Dörtyol ve Arsuz ilçelerimizde 27 Mart itibarıyla eğitim öğretime başlayacağız. Diğer illerimizde olduğu gibi eğitim öğretimi sağlam raporu verilen okullarımızda gerçekleştireceğiz. Bu dört ilimizde ismini zikretmemiş olduğumuz ilçelerde eğitim süreçlerinin başlamasını artık valiliklerimize bırakıyoruz. Değerlendirmeler kapsamında, hangi ilçeler hazırsa her türlü önlemi