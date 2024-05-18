Dört ilde sahte altın çetesine 'Ayar-3' operasyonu

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana merkezli Mersin, Yozgat ve Kahramanmaraş’ta “AYAR-3” operasyonları düzenlendi.
Operasyonlarda 3 bin 646 adet çeyrek altın, 811 adet yarım altın, 1614 adet tam altın ve 57 adet reşat altın ele geçirildi.
13 şüpheli yakalandı
"Paraya Eşit Sayılan Değerlerde Sahtecilik" suçunu işlediği tespit edilen 13 şüpheli de yakalandı.
Operasyonlar sonucu 14 adet tam altın kalıbı, 13 adet yarım altın kalıbı, 10 adet çeyrek altın kalıbı, 10 adet altın kalıplarına ait halka, 4 adet basıma hazır pul altın ve siparişlere ait evraklara el konuldu.