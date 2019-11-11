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Fatih'te ölü bulunan dört kardeşin cenazesini AFAD ekipleri defnetti

Dört kardeşin cenazesinde AFAD önlem aldı

Fatih'te evlerinde siyanür içerek intihar ettikleri iddia edilen 4 kardeşin cenazeleri Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi. 4 metre yüksekliğindeki mezarlığa tabutlar özel kıyafetli AFAD ekipleri tarafından halatlar yardımıyla indirildi. Kardeşlerin cenazeleri tabutlarla birlikte defnedildi.

Haber Merkezi DHA
Fatih'te dört kardeş siyanür içerek hayatına son vermişti.
Fatih'te dört kardeş siyanür içerek hayatına son vermişti.

Fatih'te geçen hafta evlerinde ölü bulunan Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin cenazeleri kılınan cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'na getirildi.

Özel kıyafetli AFAD ekipleri

4 metre yüksekliğindeki mezarlığa tabutlar özel kıyafetli AFAD ekipleri tarafından halatlar yardımıyla indirilirken, Yetişkin kardeşlerin cenazeleri tabutlarla birlikte defnedildi. Tabutlar mezarlığa indirilmeden önce toprağa kireç döküldü. Defin işleminin ardından mezarların başında dua edilirken, Oya ve Kamuran Yetişkin'in yakın arkadaşları Serpil Alkan mezarlara su döktü.

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