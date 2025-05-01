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Dört okula deprem tahliyesi

Dört okula deprem tahliyesi

04:001/05/2025, Perşembe
G: 1/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Katip Çelebi İlkokulu
Katip Çelebi İlkokulu

İstanbul'da yaşanan depremin ardından okullardaki hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilgili kamu kurumlarının denetiminde okulların gözden geçirildiğini aktardı. Tekin, “Detaylı araştırma yaptığımızda, 3'ü tarihi okul, birisi de FETÖ'den devralınan olmak üzere toplam 4 okulumuz güvenlik açısından riskli bulundu ve okullarımızı boşalttık” dedi.


İKİ YER SALLANDI

Öte yandan dün Ege Denizi'nde 08.36'da 4,4 büyüklüğünde, Ordu’nun Ünye ilçesinde ise 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 15.00’te 19.95 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.


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