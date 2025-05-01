Dört okula deprem tahliyesi

İstanbul'da yaşanan depremin ardından okullardaki hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilgili kamu kurumlarının denetiminde okulların gözden geçirildiğini aktardı. Tekin, “Detaylı araştırma yaptığımızda, 3'ü tarihi okul, birisi de FETÖ'den devralınan olmak üzere toplam 4 okulumuz güvenlik açısından riskli bulundu ve okullarımızı boşalttık” dedi.