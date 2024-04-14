Döviz bürosu çalışanının yaptığı hata pahalıya mal oldu

“Ortada bir emek var, az bir para değil. 3 tam altın 50 bin TL'ye yakın para ediyor. Yazık, günah. Getirmezse bu para çalışan arkadaşımızın kesesinden çıkacak. Vatandaşın o 3 tam altını getirmesini büyük bir umutla bekliyoruz. Bu tarz olaylar müşteri yoğunluğu, bayram yoğunluğu gibi anlarda müşteriyi bekletmemek ve bir an önce işlemleri tamamlamak adına hızlı hareket ediyoruz. Ondan dolayı böyle olaylar gerçekleşebiliyor. Bundan önceki bu tarz yaşadığımız olaylarda vatandaşlar farkına varınca getirip teslim ediyordu. Aynı düşünceyi davranışı bu müşterimizden de bekliyoruz”