Döviz bürosu çalışanının yaptığı hata pahalıya mal oldu

Gaziantep'te bir döviz bürosu çalışanı, yoğunluk sırasında 7 tam altın vereceği müşterisine dalgınlıkla 10 tam altın verdi. Yanlış işlem sonucu verdiği 3 tam altın, döviz bürosuna 49 bin 500 TL'ye mal oldu.
Olay, 9 Nisan Salı günü Şahinbey ilçesine bağlı Alaybey Mahallesi Gaziler Caddesi'ndeki bir döviz bürosunda meydana geldi. İddiaya göre, Bir müşteri 7 tam altın almak için döviz bürosuna geldi. Döviz bürosu çalışanının bir anlık dalgınlığı sonucu yanlış işlem yapmasıyla birlikte 115 bin 80 TL aldığı müşterisine 7 tam altın yerine 49 bin 500 TL fazla olacak şekilde 10 tam altın verdi. İşlemi tamamlanan ve altınları alan vatandaş döviz bürosundan ayrılırken o anlar ise bürodaki güvenlik kameralarına yansıdı. Döviz bürosu çalışanları vatandaşa seslenerek fazla aldığı 3 tam altını geri getirmesini istedi.
“7 tam altın yerine 10 tam altın verdik”
“Vatandaşın altınları getirmesini büyük bir umutla bekliyoruz”
Vatandaşın duyarlı olup 3 adet tam altını geri getirip teslim etmesini isteyen Aslan Kocaardıç, yoğunluk dolayısıyla vatandaşları bekletmemek adına hızlı hareket ettikleri için bu olayın yaşadığını ifade etti.