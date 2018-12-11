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POLİTİKA

Dövizli askerlik başvuru şartları - Dövizli askerlik başvuru alanı

Dövizle askerlik başvuruları başladı

Milli Savunma Bakanlığınca, dövizle askerlik başvurularının başladığı açıklandı. Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, yabancı ülkelerde yaşayan yükümlülerin dövizle askerlik hizmeti uygulamasından yararlanma şartlarından biri olan "uzaktan eğitim" ile ilgili internet sitesinin hizmete açıldığı belirtildi. 2 bin avro ödeyen yükümlüler hizmetten yararlanabilecekler.

AA
Askerlik
Askerlik

Milli Savunma Bakanlığı, dövizle askerlik uygulaması kapsamında, uzaktan eğitimle ilgili internet sitesinin hizmete açıldığını duyurdu. Bakanlık, "Yabancı ülkelerde yaşayan yükümlülerin dövizle askerlik hizmeti uygulamasından yararlanma şartlarından biri olan “uzaktan eğitim” alma ile ilgili site 11 Aralık 2018 tarihinden itibaren hizmete açılmıştır." açıklamasında bulundu.

Dövizle askerlik hizmetinden faydalanacakların, https://dovizle.msb.gov.tr adresinden, "Milli Savunma Bakanlığı Dövizle Askerlik Uzaktan Eğitim Portalı" internet sitesine giriş yapabileceği bildirilen açıklamada, "Bu siteye girerek uzaktan eğitim programını tamamlayan yükümlü vatandaşlarımız, kanunda belirtilen belgelerle birlikte bağlı bulundukları konsolosluk veya büyükelçiliklere müracaat ederek, dövizle askerlik hizmetini tamamlamış olacaklardır." ifadesine yer verildi.

DÖVİZLE ASKERLİK UZAKTAN EĞİTİMİ'NE NASIL BAŞVURULUR?

1. Yabancı ülkelerde yaşayan yükümlülerin dövizle askerlik hizmeti uygulamasından yararlanma şartlarından biri olan “uzaktan eğitim” alma ile ilgili site 11 Aralık 2018 tarihinden itibaren hizmete açılmıştır.

2. Dövizle askerlik hizmetinden faydalanacak yükümlüler “https://dovizle.msb.gov.tr” adresinden “T.C MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI DÖVİZLE ASKERLİK UZAKTAN EĞİTİM PORTALI” adlı siteye giriş yapabileceklerdir.

3. Bu siteye girerek uzaktan eğitim programını tamamlayan yükümlü vatandaşlarımız; kanununda belirtilen belgelerle birlikte bağlı bulundukları Büyükelçiliklere ve/veya konsolosluklara müracaat ederek Dövizle askerlik hizmetini tamamlamış olacaklardır.

Yurt dışı vatandaşlar için dövizle askerlik düzenlemesi

Bedelli askerlik düzenlemesinin yer aldığı "Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla, yurt dışında yaşayıp, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler 2 bin avro ödeyerek dövizle askerlik yapabilecek.

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Resmi Gazete'de yayımlanan kanuna göre, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler, yurt dışında oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, en az 3 yıl süreyle yabancı ülkelerde bulunmak şartıyla, bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvuracak. Durumlarını ispat eden belgelerle 2 bin avro veya karşılığı kadar yabancı ülke parasını bir defada ödeyip, Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Ayrıca yeni düzenlemeyle daha önce olan 38 yaş sınırı da kaldırıldı.


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