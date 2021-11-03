Dr. Nuri Gökalp Hakk’a yürüdü

Yeni Şafak Gazetesi eski Genel Müdürü ve 18. Dönem milletvekili Dr. Nuri Gökalp hayatını kaybetti. ANAP’ın kurucu üyelerinden de olan merhum Gökalp, bugün ikindi namazını müteakip Fatih Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Özal’ın yol arkadaşıydı
1940 yılında Mardin Midyat’ta doğan Nuri Gökalp, liseden sonra öğretmen okulunu da dışarıdan bitirerek 1961-1962 ders yılında İlkokul Öğretmeni olarak çalışma sürecine başladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Mühendisliğini bitiren Gökalp, yüksek lisans ve doktora derecelerini Gazi Üniversitesi’nde aldı.
Anavatan Partisi kurucularından olan Gökalp, 1987-1991 yılları arasında İstanbul Milletvekili olarak 18. dönemde TBMM’de görev yaptı. 1998-1999 yılları arasındaYeni Şafak’ta Genel Müdürlük görevini üstlenen Gökalp, üniversitelerde öğretim üyesi olarak ders verdi. TÜPRAŞ’ın da aralarında bulunduğu bazı şirketlerin yönetiminde de görev alan Nuri Gökalp, çok sayıda eser kaleme aldı.