Dragos sahilde başıboş köpek dehşeti

İstanbul Kartal'daki Dragos sahilinde köpeği ile yürüyüş yapan bir kadın, sürü halinde gezen sokak köpeklerinin hedefi oldu. Sokak köpekleri, bir anda kadın ve köpeğinin etrafını sardı.
Sürü halindeki köpekler, sahipli köpeği parçalamaya çalıştı.
Duruma çevredekiler müdahale etti
Köpeğini çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtaran kadın, daha sonra sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
Bisikletli bir adamı da ısırdı
Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, halkın duruma tepki gösterdiği görüldü.
Görüntüye kaydeden vatandaş, sürü halindeki köpeklerin büyük tehlike oluşturduğunu belirtti. Ayrıca dakikalar önce de bisikletli bir adama saldırdıklarını ifade etti.
Şikayetçi olacağını belirten vatandaş, görüntüleri de sosyal medyada paylaştı.
Video: Bir sokak köpeği dehşeti daha: Anne ve kız zor kurtuldu!
Video: Sokak köpekleri 5 yaşındaki çocuğa saldırdı