Dragos sahilde başıboş köpek dehşeti

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Kartal'daki Dragos sahilinde köpeği ile yürüyüş yapan bir kadın, sürü halinde gezen sokak köpeklerinin hedefi oldu. Sokak köpekleri, bir anda kadın ve köpeğinin etrafını sardı.

Sürü halindeki köpekler, sahipli köpeği parçalamaya çalıştı.

Duruma çevredekiler müdahale etti

Köpeğini çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtaran kadın, daha sonra sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Bisikletli bir adamı da ısırdı

Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, halkın duruma tepki gösterdiği görüldü.

Görüntüye kaydeden vatandaş, sürü halindeki köpeklerin büyük tehlike oluşturduğunu belirtti. Ayrıca dakikalar önce de bisikletli bir adama saldırdıklarını ifade etti.

Şikayetçi olacağını belirten vatandaş, görüntüleri de sosyal medyada paylaştı.

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OYNAT 03:05 İBB ekipleri, topladıkları sokak köpeklerini Gebze'ye bırakırken yakalandı: Ben burayı İstanbul diye biliyorum yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, topladıkları sokak köpeklerini Kocaeli'nin Gebze ilçesine bırakırken yakalandı. Gebze Belediyesi zabıta ekipleri, köpekleri bırakanlar hakkında işlem başlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gebze Belediyesi ekiplerince sokak köpeklerini bölgeye bırakırken, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İBB Veteriner İşleri Müdürlüğü personelinin, 'Ben burayı İstanbul diye biliyordum' demesi dikkatlerden kaçmadı.

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