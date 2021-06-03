Gündem Dragos sahilde başıboş köpek dehşeti
İSTANBUL

Dragos sahilde başıboş köpek dehşeti

İstanbul Kartal'daki Dragos sahilinde bir kadın, köpeğiyle birlikte yürüyüş yaparken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. O anları sahildeki bir başka vatandaş görüntüledi. Şikayetçi olacağını belirten şahıs, köpeklerin bisikletli bir adamı da ısırdığını söyledi. Vatandaşların duruma tepki gösterdiği görüldü.

Haber Merkezi Diğer
Dragos sahilde başıboş köpek dehşeti
O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Kartal'daki Dragos sahilinde köpeği ile yürüyüş yapan bir kadın, sürü halinde gezen sokak köpeklerinin hedefi oldu. Sokak köpekleri, bir anda kadın ve köpeğinin etrafını sardı.

Sürü halindeki köpekler, sahipli köpeği parçalamaya çalıştı.

Duruma çevredekiler müdahale etti

Köpeğini çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtaran kadın, daha sonra sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Bisikletli bir adamı da ısırdı

Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, halkın duruma tepki gösterdiği görüldü.

Görüntüye kaydeden vatandaş, sürü halindeki köpeklerin büyük tehlike oluşturduğunu belirtti. Ayrıca dakikalar önce de bisikletli bir adama saldırdıklarını ifade etti.

Şikayetçi olacağını belirten vatandaş, görüntüleri de sosyal medyada paylaştı.

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