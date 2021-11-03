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İZMİR

Drift gösterisi bir anda alevli gösteriye döndü

Drift ve spor, modifiyeli araç tutkunlarının bir araya geldiği

İzmir Fuar Alanı’nda, trafiğe kapalı alanda bir otomobilin drift atarken, benzinle yaptığı ateş gösterisi heyecanı doruklara çıkarırken, bazı izleyicileri de endişelendirdi.

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Haber Merkezi İHA
Drift gösterisi bir anda alevli gösteriye döndü
Drift

İlginç gösteri, İzmir Fuar Alanı’nda (Kültürpak) geçtiğimiz hafta sonu yaşandı. Afyonkarahisarlı çok sayıda üyesi olan İllegal Worlds 35 isimli grup spor ve modifiyeli araçları ile bir araya geldi.
Fuarda trafiği kapalı alanda da drift ve lastik yakma gösterisi yapan grup üyeleri, gösterileri ile birbirinden ilginç ve bazen te tehlikeli görüntüler ortaya çıkardı. Bir drift gösterinsin de ise araç sürücüsü izleyicilere alevli bir sürpriz yaptı. Drift atmaya başlayan siyah renki araç birkaç tur kendi etrafında döndükten sonra bir anda arka sağ tarafından alevler çıkmaya başladı.

Alevler bir anda aracın arka kısmını sardı

Herkesin şaşkın bakışları altında birkaç tur dönen araç daha sonra drift yaptığı alandan birkaç metre uzaklaştı. Bur esnada alevler aracın arka lastikleri ile birlikte yan kısmına ve arka kaput kısmına da sıçradı. Herkesi şaşkın bakışları altında araçtan inen sürücü çevredekilerin yardımı ile alevleri hemen söndürdü. Gösteri amaçlı araçta çıkarılan yangının, arka tamponun altına konuşan 1 litrelik depodaki benzinin dönüş esnasında yere dökülmesi ile çıkarıldığı öğrenildi. Drone ile çekilen görüntülerde alevleri gören bazı izleyicilerin heyecanla el çırptıkları bazılarının ise endişelendikleri dikkatlerden kaçmadı.

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