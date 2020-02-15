Gündem Drift yaptığı görüntüleri yanlışlıkla polise gönderdi 6 bin 141 TL ceza yedi
DÜZCE

Drift yaptığı görüntüleri yanlışlıkla polise gönderdi 6 bin 141 TL ceza yedi

Düzce'de sabah namazı sonrası drift yaptığı videosunu arkadaşına göndermek isterken yanlışlıkla eskiden tanıştığı polis arkadaşına gönderen sürücüye, 6 bin 141 TL ceza kesildi.

Haber Merkezi DHA
Polis, trafiği tehlikeye düşüren sürücüleri affetmiyor.
Polis, trafiği tehlikeye düşüren sürücüleri affetmiyor.


Geçen hafta yaşanan olayda, Merkez Büyük Camii’nde sabah namazını kılan A.Ç, daha sonra cipi ile caminin önündeki alanda kar üzerinde drift yaptı. O anları ise bir kişi cep telefonu ile görüntüledi. Görüntüler cami bahçesinde bulunan bir iş yerinin kamerasına da yansıdı.

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GÜNDEM
Drift'in sonu kötü bitti: 2035'e kadar araba kullanamayacak

DHA

Polis drift yapan sürücüyü affetmedi
GÜNDEM
Polis drift yapan sürücüyü affetmedi

İsim benzerliği pahalıya patladı

A.Ç. bu görüntüleri alarak WhatsApp aracılığı ile arkadaşlarıyla paylaşmaya başladı. Ancak, A.Ç. görüntüyü isim benzerliği olan arkadaşının yerine daha önce tanıştığı Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik şubesinde görevli polis memuruna da gönderdi. Görüntüler üzerine aracın plakasını tespit eden ekipler, sürücüye 6 bin 141 lira cezai işlem uyguladı.

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