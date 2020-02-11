Gündem Driftçi magandayı uyardı dehşeti yaşadı
İSTANBUL

Driftçi magandayı uyardı dehşeti yaşadı

İstanbul Sultangazi'de babasına ait otomobille eve giderken drift yaparak trafiği tehlikeye sokan sürücüye, "Bizi mi öldüreceksin" uyarısında bulunan Yılmaz Yılmaz, 30 kişilik grubun saldırısına uğradı. Otomobili parçalanan Yılmaz, "Hepsinin gözü dönmüştü. Otomobile kaldırım taşı attılar. Bir yandan onlarla boğuşuyordum, bir yandan da 155 Polis İmdat Hattı'nı aradım" diyerek yaşadığı dehşeti anlattı.

Haber Merkezi DHA
Dehşeti yaşayan sürücünün aracında büyük maddi hasar meydana geldi.
Dehşeti yaşayan sürücünün aracında büyük maddi hasar meydana geldi.

Olay, geçtiğimiz hafta pazar günü saat 00.30 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yılmaz Yılmaz (24) kuaförden çıktıktan sonra babasına ait otomobille eve giderken Ordu caddesinde karşı yönden gelen bir araç sürücüsünün drift yaptığını gördü. Yılmaz, araç sürücüsüne tepki göstererek, "Bizi mi öldüreceksin?" dedi. Bunun üzerine araçtan inen sürücü, Yılmaz'a doğru yürüyerek saldırmaya başladı.

DHA

Drift'in sonu kötü bitti: 2035'e kadar araba kullanamayacak
GÜNDEM
Drift'in sonu kötü bitti: 2035'e kadar araba kullanamayacak

Driftçi suç makinesi çıktı

Kısa bir süre sonra sürücünün arkadaşları olduğu düşünülen yaklaşık 30 kişi de olay yerine gelerek, Yılmaz'a ve kullandığı araca saldırmaya başladı. Kendini korumaya çalışan Yılmaz, bir yandan da polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. Şüphelilerden araç sürücüsü ve bazıları kısa bir süre yakalanarak, gözaltına alındı. Araç sürücüsünün uyuşturucudan çok sayıda poliste kaydı bulunduğu öğrenildi.

DHA


Trabzon'da drift terörü kamerada
OYNAT 01:34
Trabzon'da drift terörü kamerada
Trabzon'da bir düğün için toplanan lüks otomobilli şahıslar yolu trafiğe kapatarak drift yaptı. Drift yaparak trafiği tehlikeyi düşüren magandalar bu sefer kendini Trabzon'da gösterdi. Bir düğün için Karadeniz Sahil Yolu'nda yer alan ceplerde toplanan şahıslar dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketini yaptı. Trafiği tehlikeye düşüren hareketlerini sürdüren lüks otomobilli magandalar ardından Beşirli mahallesindeki bir kavşağı trafiğe kapatarak yanlama hareketini yaptı. Ortalığı toza dumana katan magandalar cep telefonu ile görüntülendi.


"HEPSİNİN GÖZÜ DÖNMÜŞTÜ"

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Yılmaz Yılmaz, "Berberden çıktım. Babamın arabasıyla eve gidiyordum. Ordu Caddesi'nde karşıdan gelen bir araba el freni çekti. Arabayı olduğu gibi döndürdü. Kendimi son anda sağa attım. Az bir şey dikkat etmesem ön taraf patlayacak, belki orada öleceğiz. Sonra selektör yaptım, durdurdum arkadaşı. Kendisine 'sen ne yapıyorsun bizi mi öldüreceksin?' dedim. O da haplanmış belli. Gözü dönmüştü. Orada bir arbede başladı. 5-10 saniye içerisinde bunlar 25-30 kişi oldular. Aracımıza saldırdılar, kaldırım taşı attılar, aracın içine girmeye çalıştılar" dedi.
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