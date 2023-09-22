Drone ile tespit edildi: Sürücülere ceza yağdı

Bayram tatillerini geçirmek üzere feribotla Gelibolu, Eceabat ve Kilitbahir iskelelerinden Çanakkale yönüne geçen binlerce vatandaşın dönüş yolculuğunda neden olduğu yoğunluk drone ile görüntülendi.Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, oluşan araç kuyruklarını drone ile kayıt altına aldı.Ekipler, şehir içindeki ana arterlerde oluşan trafik akışında sorun yaşanmaması için yoğun çalışma sürdürürken, yapılan hava çekimleri ile görevli ekipleri depolama konusunda da uyarma şansı yakaladı. Drone çekimleriyle Demircioğlu Caddesi girişinde oluşan yoğunluk ile iskele arasında kalan bölümde yapılan depolama sayesinde kent merkezindeki trafik sıkışıklığının önüne geçilmeye çalışılıyor. Bu sayede sürücülerin ve yolcuların mağduriyetleri de önlenmiş oluyor.