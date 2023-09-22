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Drone ile tespit edildi: Sürücülere ceza yağdı

İstanbul'da emniyet şeridi ihlallerinin yoğun olduğu ihbarını alan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ekipleri Hadımköy - İstanbul Caddesi üzerinde denetim gerçekleştirildi. Arnavutköy'de emniyet şeridini kullanan sürücüler drone destekli denetimlerle tespit edildi. Sürücülere toplamda 184 bin 782 lira para cezası kesildi.

11:51 . 22/09/2023 Cuma
DHA
Emniyet şeridini ihlal eden sürücülere ceza yağdı

Emniyet şeridini ihlal eden sürücülere ceza yağdı

Arnavutköy'de emniyet şeridini kullanan sürücüler drone destekli denetimlerle tespit edildi. Sürücülere toplamda 184 bin 782 lira para cezası kesildi.

Arnavutköy'de işe gidiş ve geliş saatlerinde trafik yoğunluğunu arttığı bazı caddeler de emniyet şeridi ihlallerinin yoğun olduğu ihbarını alan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ekipleri Hadımköy - İstanbul Caddesi üzerinde yapmış olduğu denetimlerde drone ile emniyet şeridi ihlali yaptığı tespit edilen araç sürücülerine göz açtırmadı.

Yapılan denetimde 48 kişiye toplamda 184 bin 782 TL para cezası kesildi. 


Trafik yoğunluğuna "drone"lu çözüm
Trafik yoğunluğuna "drone"lu çözüm

Bayram tatillerini geçirmek üzere feribotla Gelibolu, Eceabat ve Kilitbahir iskelelerinden Çanakkale yönüne geçen binlerce vatandaşın dönüş yolculuğunda neden olduğu yoğunluk drone ile görüntülendi.Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, oluşan araç kuyruklarını drone ile kayıt altına aldı.Ekipler, şehir içindeki ana arterlerde oluşan trafik akışında sorun yaşanmaması için yoğun çalışma sürdürürken, yapılan hava çekimleri ile görevli ekipleri depolama konusunda da uyarma şansı yakaladı. Drone çekimleriyle Demircioğlu Caddesi girişinde oluşan yoğunluk ile iskele arasında kalan bölümde yapılan depolama sayesinde kent merkezindeki trafik sıkışıklığının önüne geçilmeye çalışılıyor. Bu sayede sürücülerin ve yolcuların mağduriyetleri de önlenmiş oluyor.




#İstanbul
#drone
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#ceza
42 dakika önce
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