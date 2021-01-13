Gündem DSÖ Haftere ilaç taşıyor
İSTANBUL

DSÖ Hafter’e ilaç taşıyor

Rejim için Suriye’ye militan taşıyan, Hafter’e Rus paralı askerleri götüren Cham Wings yeni bir olayla daha gündemde. DSÖ BAE’den Hafter’in kontrolündeki Bingazi’ye ilaç, tıbbi malzeme ve ekipman gönderdi. Sevkiyat da ABD’nin yaptırım listesindeki Cham Wings’le gerçekleşti.

Hamza Hıdır Yeni Şafak
Kasım Süleymani’nin de suikasttan kısa süre önce Bağdat’a gitmek için Cham Wings’i kullanması dikkat çekmişti.
Kasım Süleymani’nin de suikasttan kısa süre önce Bağdat’a gitmek için Cham Wings’i kullanması dikkat çekmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) BAE’den Libya’nın Bingazi şehrine tıbbi yardım taşımak için Beşar Esed’in akrabası Rami Mahluf’a ait Suriye havayolu şirketi Cham Wings’i kullandı. Uçak ve gemilerin hareketlerini izleme konusunda uzmanlaşan Boğaz Gözlemevi, Cham Wings’e ait uçağın 8 Ocak’ta Libya’nın Bingazi kentinden BAE’ye geçerek, Şam üzerinden tekrar Bingazi’ye döndüğünü belirtmişti. ABD’nin yaptırım listesinde yer alan havayolu şirketi, Suriye ve Rus paralı askerlerini Bingazi’ye taşımakla suçlanıyordu. Sevkiyatın eski DSÖ Suriye Temsilcisi Elizabeth Hoff’un Libya’ya atanmasından sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.

Hafter

KORONA KILIFLI SEVKİYAT

DSÖ depolarındaki ilaç, tıbbi malzeme ve ekipmanların, Hafter güçlerinin bulunduğu Bingazi’ye gönderildiği, kuruluşun resmi Twitter hesabından da duyuruldu. DSÖ’nün Libya’daki misyon başkanı ve temsilcisi olan Hoff, hava nakliyesiyle gerçekleşen tıbbi sevkiyatın Kovid-19 salgınında verilen mücadeleye katkı sunacağını iddia etti. Hoff, ülkeye sağlanan sağlık hizmetlerinin bu şekilde desteklendiğini savundu. Yaptırım altındaki havayolu şirketinin tercih edilmesine yönelik sorulara ilişkin DSÖ’den henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Suriye konusunda uzman olan isimlerden Charles Lister ise DSÖ’yü eleştirerek Suriye’ye uygulanan yaptırımın delindiğine dikkat çekti.

ABD’NİN YAPTIRIM LİSTESİNDE

ABD Hazine Bakanlığı, 2008’de kurulup 2014’te Suriye ulusal havayolu operatörü olarak tanınan Cham Wings’in, rejim yetkilileriyle işbirliği yapıp savaşmak için Suriye’ye militan taşıdığı, askeri istihbarat, silah ve teçhizat transferine yardım ettiğini belirtiyor. Rejimin Cham Wings aracılığıyla Şam-Dubai arasında para akladığı iddia edilirken; ABD’nin 2013’te yasaklı kuruluş olarak tanımladığı şirket, Aralık 2016’da ise yaptırım listesine alınmıştı. Libya’daki silah ambargosu ihlallerini araştıran BM uzmanları da geçtiğimiz yıl 1 Ocak-10 Mart arasında Şam’dan Bingazi’ye Suriyeli paralı askerleri taşıma olasılığı yüksek 33 uçuş gerçekleştiğini belirtmişlerdi.

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