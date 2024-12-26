DSÖ Suriye'ye 50 ton tıbbi malzeme gönderiyor: İstanbul Havalimanı'na ulaştı

"DSÖ'nün Dubai'de acil durumlar için büyük bir deposu var. Tıbbı malzemelerin arasında travma acil cerrahi kitleri ve çeşitli ilaçlar var. Bu kitler çatışmalarda yaralanan hastalar için kullanılacak ve diğer hastalar için de bazı ilaçlar var. Tıbbı malzemelerin getirilmesini DSÖ koordine etti. Tıbbı malzemeler Avrupa Birliği'nce finanse ediliyor"