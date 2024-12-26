DSÖ Suriye'ye 50 ton tıbbi malzeme gönderiyor: İstanbul Havalimanı'na ulaştı

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen 50 ton tıbbi malzeme, Suriye'deki sağlık tesislerine ulaştırılmak üzere Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından İstanbul’a getirildi.
Binlerce Suriyelinin faydalanacağı, Travma Acil Cerrahi Kitleri ve temel ilaçları içeren 50 tonluk tıbbi malzemeyi taşıyan uçak saat 04.30'da "İnsani Hava Köprüsü" aracılığıyla İstanbul Havalimanı'na indi.
Tıbbı malzemeler, İstanbul Havalimanı'ndaki gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından tırlarla Mersin'e gönderilecek.
DSÖ Türkiye Temsilci Vekili Dr. Pierre Nabeth, tıbbi malzemelerin Mersin'e tırlarla gönderilmesi öncesinde İstanbul Havalimanı Kargo Terminali'nde açıklamalarda bulundu.
Nabeth, İdlib ve Halep'in kuzeyine dağıtılacak tıbbı malzemelerin Türkiye'ye ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
"Suriye'ye malzeme taşımaya devam edeceğiz"
Suriye'de güvenlik durumunun halen kırılgan olması nedeniyle Türkiye üzerinden bu operasyonu yaptıklarını anlatan Nabeth, şöyle devam etti:
"Hastanelerin sadece yarısı aktif çalışır durumda"
Nabeth, tıbbı malzeme taşıyan daha fazla uçağın Türkiye'ye gelmesini umduklarını dile getirerek, malzemelerin Suriye'ye ulaştırılmasında gerekli kolaylıkları sağlayan Türkiye'ye teşekkür etti.
Tıbbı malzemeler arasında neler var?
Binlerce Suriyelinin faydalanacağı tıbbı malzemeler arasında temel ilaçlar, acil durumlarda travma bakımı için özel olarak tasarlanmış cerrahi aletler, anestezi ve sterilizasyon malzemeleri içeren kitler bulunuyor.
Malzemeler arasında, hastanelerin ve kliniklerin hem acil hem de rutin ihtiyaçlara cevap verebilmelerini sağlamak üzere yaygın hastalıkları tedavi etmek ve hastalık salgınlarını önlemek için temel ilaçlar da yer alıyor.
AB İnsani Yardım Fonu ile alınan malzemelerle Suriye'nin sağlık sisteminin toparlanması ve yeniden inşası amaçlanıyor.
Son gelişmelerden önce İdlib ve Halep'in kuzeyindeki 141 sağlık tesisi, finansman yetersizliği nedeniyle yıl sonuna kadar kapanma riskiyle karşı karşıya olurken, bu sevkiyat, tıbbi malzemelerin acil ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını ve sağlık çalışanlarının temel bakım sağlamaya devam etmesini sağlayarak kritik boşlukları doldurmaya yardımcı olacak.