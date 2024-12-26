İşte Suriye'nin İbrahim Kalın'ı: İstihbarat Başkanı Enes Hattap oldu

37 yaşındaki Hattap'ın doğum yerinin, Şam'ın kuzeydoğusundaki Jayrud olduğu ifade ediliyor.

HTŞ'nin kurucuları arasında yer alan Enes Hattap'ın (diğer adıyla Ebu Ahmed Hudud), Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara (Colani) ile uzun süredir birlikte mücadele ettiği biliniyor. Hattap'ın da tıpkı Ahmet Şara gibi Irak işgali zamanında ABD'ye karşı savaşmak üzere bölgeye gittiği aktarılıyor.