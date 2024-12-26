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İşte Suriye'nin İbrahim Kalın'ı: İstihbarat Başkanı Enes Hattap oldu

İşte Suriye'nin İbrahim Kalın'ı: İstihbarat Başkanı Enes Hattap oldu

Semih Kara
15:5126/12/2024, Perşembe
G: 26/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Suriye Genel İstihbarat Servisi Başkanı Enes Hattab oldu.
Suriye Genel İstihbarat Servisi Başkanı Enes Hattab oldu.

Suriye Genel İstihbarat Servisi Başkanı Enes Hattap oldu. Ebu Ahmed Hudud olarak da bilinen Hattap, bundan sonraki süreçte Suriye Genel İstihbarat Servisi'nden sorumlu olacak. Hattap'ın Ahmed Şara (Colani) ile de uzun bir geçmişi bulunuyor.

Suriye'deki yeni yönetim, ülkenin Genel İstihbarat Servisi Başkanlığına Enes Hattap'ın atandığını duyurdu.


Suriye Genel İstihbarat Servisi Başkanı Enes Hattab (Ebu Ahmed Hudud).

37 yaşındaki Hattap'ın doğum yerinin, Şam'ın kuzeydoğusundaki Jayrud olduğu ifade ediliyor.


Ahmed Şara'nın eski dostu

HTŞ'nin kurucuları arasında yer alan Enes Hattap'ın (diğer adıyla Ebu Ahmed Hudud), Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara (Colani) ile uzun süredir birlikte mücadele ettiği biliniyor. Hattap'ın da tıpkı Ahmet Şara gibi Irak işgali zamanında ABD'ye karşı savaşmak üzere bölgeye gittiği aktarılıyor.


2013 yılında Ahmed Şara'nın (Colani) korumalarından olan Hattap, 2014'te ABD'nin yaptırım listesine alındı. HTŞ'nin dönüşüm sürecinde gösterdiği duruşla Ahmed Şara'ya yardımcı olan Hattap, İdlib'de terör örgütü DEAŞ ve El-Kaide'ye yönelik çok sayıda operasyona da liderlik etti.


Enes Hattab (sağdan ikinci), bugün Ahmed eş-Şera liderliğinde, Irak İstihbarat Servisi ile yapılan toplantıya katıldı.


#Ebu Ahmed Hudud
#Suriye Genel İstihbarat Servisi
#İbrahim Kalın
#Enes Hattap

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