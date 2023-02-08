|
Gündem

DSÖ Türkiye için "3.Seviye Acil Durum" ilan etti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye ve Suriye'nin kuzeybatı bölgelerinde etkili olan iki büyük deprem sonrasında en yüksek seviye olan "3. Seviye Acil Durum" ilan etti.

11:46 . 8/02/2023 Çarşamba
Diğer
Dünya Sağlık Örgütü

Dünya Sağlık Örgütü

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge, dün DSÖ’nün Türkiye ve Suriye’nin kuzeybatı bölgelerinde etkili olan iki büyük deprem sonrasında en yüksek seviye olan ‘3. Seviye Acil Durum’ ilan ettiklerini duyurdu.


Dr. Kluge, açıklamasında
"Kendi hayatları tehlikedeyken müdahale eden Gaziantep'teki saha ofisimizdeki DSÖ personeli de dahil olmak üzere ilk müdahale ekiplerini takdir ve takdirle karşılıyorum."
dedi.

DSÖ’nün 3. seviye acil durumu, en yüksek acil durum olarak değerlendiriliyor. Bu seviye DSÖ’nün kurum çapındaki varlıkların seferber edilmesi anlamına geliyor.


DSÖ Avrupa ekiplerinin Gaziantep, Ankara ve İstanbul’da faaliyet gösterdiğini söyleyen Kluge, şunları kaydetti:

"Hayat kurtarmak için dikkate değer bir müdahale operasyonu başlatan Türk yetkililerini takdir ediyorum. Muazzam bir dayanışma gösteren Üye Devletlere teşekkür ederim. Uluslararası toplumu desteğini artırmaya devam etmeye, Türkiye Hükümeti ve DSÖ ile tam koordinasyon sağlamaya davet ediyorum."

#Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
#3. Seviye Acil Durum
#Deprem
9 dakika önce
default-profile-img
DSÖ Türkiye için "3.Seviye Acil Durum" ilan etti
Elbistan'da 8 yaşındaki çocuk sağ salim enkazdan çıkarıldı
Bakan Kasapoğlu: Yurtlar ve gençlik merkezleri vatandaşlarımızın hizmetinde
KGM son dakika duyurdu: Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'a araç girişi durduruldu
Hatay'da itfaiye ekipleri 52 saat sonra bir kadını kurtardı
Angelo Sagal: Çocuğum evi canavarın taşıdığını söyledi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.