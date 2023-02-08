DSÖ Türkiye için "3.Seviye Acil Durum" ilan etti

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Dünya Sağlık Örgütü
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge, dün DSÖ’nün Türkiye ve Suriye’nin kuzeybatı bölgelerinde etkili olan iki büyük deprem sonrasında en yüksek seviye olan ‘3. Seviye Acil Durum’ ilan ettiklerini duyurdu.
DSÖ’nün 3. seviye acil durumu, en yüksek acil durum olarak değerlendiriliyor. Bu seviye DSÖ’nün kurum çapındaki varlıkların seferber edilmesi anlamına geliyor.
DSÖ Avrupa ekiplerinin Gaziantep, Ankara ve İstanbul’da faaliyet gösterdiğini söyleyen Kluge, şunları kaydetti: