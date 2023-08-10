DSÖ'den iklim değişikliğine karşı 'acil eylem' çağrısı

Yürüyüş yapmak sağlıklı bir hayat için uzmanlar tarafından sürekli tavsiye ediliyor. Bununla ilgili 10 bin adımın bir standart olduğu düşüncesi ise çürütüldü. Avrupa Önleyici Kardiyoloji Dergisi'nde yayınlanan çalışmaya göre günde ortalama en az 3 bin 967 adım yürümek herhangi bir nedenden ölme riskini azaltıyor.