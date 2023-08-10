|
Gündem

DSÖ'den iklim değişikliğine karşı 'acil eylem' çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, iklim değişikliğine karşı acil eylem ve cesur taahhütlere ihtiyaç olduğunu belirtti.

14:57 . 10/08/2023 Perşembe
AA
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, eski adı Twitter olan X platformundaki hesabından, ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası'ndaki ormanlık alanda çıkan yangınlar nedeniyle paylaşımda bulundu.

Aşırı hava olaylarının artık yeni normal ve hayal edilemez acılar ile yıkımlara neden olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Kalbim, bu ölümcül orman yangınlarına yakalanan Hawaii halkıyla birlikte. İklim krizine karşı acil eylem ve cesur taahhütlere ihtiyaç duyuluyor." ifadelerini kullandı.

Maui Adası'ndaki ormanlık alanda çıkan yangınlar nedeniyle 36 kişi hayatını kaybetmiş, birçok kişi yaralanmış ve çok sayıda mülk zarar görmüştü.

Ada'da çıkan 3 büyük yangın devam ediyor.



#Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
#İklim değişikliği
#Tedros Adhanom Ghebreyesus
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ALES sınav yerleri erişime açıldı (ÖSYM ALES-2 sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı)