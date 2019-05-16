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POLİTİKA 2019 YEREL SEÇİMİ

DSP 23 Haziran'da kimi destekleyecek - İmamoğlu ismi DSP'de iki kez oylanmış - DSP'den İmamoğlu'na ret

DSP iki kez oylama yaptı: FETÖ'nün, Kandil'in desteklediği adayı desteklemiyoruz

YSK'nın İstanbul'daki seçimlerin tekrarlanması kararının ardından DSP'nin 31 Mart'taki adayı Muammer Aydın yeniden aday olmayacağını duyurmuştu. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, adaylarının çekilmesinin 'CHP'nin adayını destekleyecekleri' anlamına gelmemesi gerektiğine vurgu yaparak, "CHP'nin adayının desteklenmesi konusunu parti meclisinde iki kez oyladık ancak arkadaşlarımız bunu istemedi" dedi ve gerekçelerini de açıkladı: FETÖ’cülerin Amerika’dan, PKK’lıların Kandil’den, HDP’lilerin de Meclis’ten destek verdiği birine… O birisi kim olursa olsun… DSP kurumsal olarak destek vermez, veremez…

Haber Merkezi Yeni Şafak
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni Şafak yazarı Faruk Aksoy'a konuşan Aksakal, DSP'nin 31 Mart'ta aday gösterdiği Muammer Aydın'ın çekilmesini, 23 Haziran'da nasıl bir tavır sergileyeceklerini ve parti meclisinde yapılan oylamada neden 'CHP'ye destek vermeyelim' fikrinin öne çıktığına dair çok önemli değerlendirmeler yaptı.

Aksoy, bugün köşesine taşıdığı konuşmada Aksakal'a "23 Haziran’da ne yapacaksınız, kimi destekleyeceksiniz?" sorusunu yönettiğini ve 'Hiç kimseyi' yanıtını aldığını ifade etti.

Aksoy'a açıklamalarda bulunan Aksakal, şunları söyledi:

"Bazı arkadaşlar parti meclisimize Ekrem İmamoğlu’nun desteklenmesi konusunda teklif getirdi. Teklifi tartıştık. Uzun uzun tartıştık ve sonra oylamaya geçtik. Hatta iki kez oyladık. Ekrem İmamoğlu reddedildi."

Kandil'in oy istediği bir adayı destekleyemeyiz

Aksoy, Aksakal'a 'Parti Meclisi'nin CHP adayını neden reddetti' sorusunu yönelttiğini de belirterek, şu yanıtı aldığını kaydetti:

"PM, Ekrem İmamoğlu’nu neden reddetti, dedim. Önder Bey, 'Çok basit, çünkü çaldılar' demedi. Daha ağır bir şey söyledi.

DSP demek, Kıbrıs demektir. DSP demek, bağımsızlık demektir. DSP demek, bayrak demektir. DSP demek, milli hassasiyet demektir. FETÖ’cülerin Amerika’dan, PKK’lıların Kandil’den, HDP’lilerin de Meclis’ten destek verdiği birine... O birisi kim olursa olsun, DSP kurumsal olarak destek vermez, veremez…

Genel Başkan Aksakal.

DSP seçmeni ne yapacağını bilir

Aksoy, bazı çevrelerde 'DSP'nin adayının çekilmesi, CHP'ye destek olarak algılandı' yaklaşımına ise Aksakal'ın şu yanıtı verdiğini açıkladı:

  • "Hayır, öyle değil. 31 Mart’ta, büyükşehirde 31 bin, ilçelerde 112 bin oy almışız. Yani DSP’nin İstanbul’da 112 bin oyu var. Bu oyun toptan bir yere gideceğini düşünmek yanlıştır. Öyle şey olmaz. Seçmen kitle halinde hareket etmez, herkesin aklı var fikri var.
  • Bana göre, DSP tabanından gelen, DSP’nin niçin kurulduğunu bilen Ecevitçi seçmen, CHP’ye oy vermez. Bu durum adaylarımız için de geçerlidir. CHP’den gelip bizden aday olanların tutumu farklıdır, DSP kökenli adaylarımızın tutumu farklıdır.

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Aday çıkarmadık diye bir yeri işaret etmedik

Mesela, İstanbul adayımız Av. Muammer Aydın kendisi çekildi. Oysa Muammer Aydın’ı, DSP aday göstermişti. Ama o çekildi. Çekilmesinin ardından yeni bir aday çıkarmayı düşündük. Fakat tam olarak, layıkıyla seçim çalışması yapamayacağımızı gördük. Bunun için ekonomik gücümüz de yoktu.

Aday çıkarmadık. Aday çıkarmadık diye bir yeri işaret etmedik, buraya oy vereceksiniz demedik. DSP seçmeni, her zaman olduğu gibi. Türkiye’nin hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak kararını verecektir.

Aksoy, Önder Aksakal'ın YSK'nın kararına ilişkin de açıklamalarda bulunduğunu ifade etti ve yazısının devamında bunlara yer verdi.

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