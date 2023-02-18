Dualarımızda da tek yürek olduk

Miraç Kandili dün yurdun dört bir yanında idrak edildi. Müslümanların dualarında depremde hayatını kaybedenler ve yakınları vardı. Camilerin yanı sıra depremzedelerin toplu olarak barındıkları yerlerde de Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Ankara’da Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde düzenlenen kandil programına katıldı. Depremde hayatını kaybedenler için dua eden Erbaş, kandil mesajında, şunları söyledi: Hz. Muhammed’in şahsında tecelli eden ve müminler için ilahi bir armağan olan miracın bugüne bakan pek çok yönünün olduğunu belirten Erbaş, “Her şeyden önce Miraç, hayatın zorluk ve sıkıntıları karşısında sabır ve metanetle duran, iman ve istikametten taviz vermeyen müminlerin asla yalnız ve yardımsız bırakılmayacağının bir göstergesidir. Tevhit ve hakikat yolunda sebat edenlerin hiç ummadıkları anda nice ilahi lütuflara mazhar olacağının nişanesidir” dedi.

KURTULUŞUMUZA VESİLE OLSUN

Erbaş, “Miraç gecesini bir vesile kılarak Rabb’imize olan imanımızı, peygamberimize olan sadakatimizi daha da pekiştirmeliyiz. Ellerimizi rahman ve rahim olan Rabb’imizin engin merhametine açıp sabırla ve namazla O’ndan yardım istemeliyiz. Dualarımızla niyazımızla maddi ve manevi desteklerimizle kardeşlerimizin yanında ve yardımında olma kararlılığımızı sonuna kadar sürdürmenin gayreti içinde olmalıyız.” açıklamasını yaptı. Erbaş, “Depremlerde hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet ve mağfiret, yaralılarımıza şifa ve metanet diliyorum. Bu mübarek gecenin, başta depremzede kardeşlerimiz olmak üzere milletimiz ve ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtuluşuna vesile olmasını yüce Rabb’imden niyaz ediyorum.” mesajını paylaştı.

Erdoğan’dan kandil tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, “Aziz milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Miracını tebrik ediyorum. İçerisinde olduğumuz zor günlerde idrak ettiğimiz, Rabbimizin sonsuz hikmetiyle dolu bu mübarek gecenin ülkemize sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini diliyorum. Gecemiz mübarek olsun…” ifadelerini kullandı.

Kaybettiklerimiz niyetine...

Diyanet İşleri Başkanlığınca Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için ülke genelindeki camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaz öncesi Kur’an-ı Kerim ve dua okundu. Hutbede yardımlaşma çağrısı yapıldı.

NAMAZI ALİ ERBAŞ KILDIRDI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde dua etti. Erbaş’ın kıldırdığı cenaze namazına çok sayıda kişi katıldı. Gıyabi cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı. Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Nauryzbay Taganuly Otpenov da hayatını kaybedenler ve depremzedeler için

dua etti.

Depremde 69 Diyanet görevlisi vefat etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerde şimdiye kadar 69 Diyanet görevlisinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi etkileyen depremde Diyanet İşleri Başkanlığımız mensubu 69 hocamızın vefat haberini aldık. Vefat eden tüm vatandaşlarımıza ve hocalarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Mekanları cennet, makamları ali olsun.”







