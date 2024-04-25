Düğümü kızı çözecek

Balıkesir Gönen’deki yazlık evinden Tina isimli köpeğiyle ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Prof. Dr. Korhan Berzeg’in evinden 4 kilometre uzaklıktaki dere yatağında kimlik, kredi kartları, sürücü belgesi, parçalanmış Ücretsiz İstanbulkart, sağlam durumda İstanbul Mavi Kart, araç anahtarı ve çeşitli anahtarlar, parçalanmış cüzdan ile toplam 200 lira değerinde 7 adet banknotun yanı sıra kemik parçası bulundu. Sözkonusu kemik parçası, DNA analizi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kemiğin Berzeg’e ait olup olmadığını anlaşılması için DNA incelenmesi yapılacak. Bu doğrultuda Berzeg'in İngiltere'deki kızı Nisa Berzeg örnek vermek için Türkiye’ye gelecek. Yapılacak karşılaştırma sonucu, kemik parçasının 313 gündür kayıp olan Berzeg’e ait olup olmadığı belirlenecek.