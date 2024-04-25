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Düğümü kızı çözecek

Balıkesir Gönen’de kaybolan Prof. Dr. Korhan Berzeg’e ait kıyafet, kimlik ve kredi kartlarıyla birlikte bulunan kemik parçası DNA analizi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Analiz için Berzeg’in kızı Nisa Berzeg’in, İngiltere’den gelerek örnek vereceği öğrenildi.

04:00 - 25/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:01 - 25/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Korhan Berzeg.
Korhan Berzeg.

Balıkesir Gönen’deki yazlık evinden Tina isimli köpeğiyle ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Prof. Dr. Korhan Berzeg’in evinden 4 kilometre uzaklıktaki dere yatağında kimlik, kredi kartları, sürücü belgesi, parçalanmış Ücretsiz İstanbulkart, sağlam durumda İstanbul Mavi Kart, araç anahtarı ve çeşitli anahtarlar, parçalanmış cüzdan ile toplam 200 lira değerinde 7 adet banknotun yanı sıra kemik parçası bulundu. Sözkonusu kemik parçası, DNA analizi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kemiğin Berzeg’e ait olup olmadığını anlaşılması için DNA incelenmesi yapılacak. Bu doğrultuda Berzeg'in İngiltere'deki kızı Nisa Berzeg örnek vermek için Türkiye’ye gelecek. Yapılacak karşılaştırma sonucu, kemik parçasının 313 gündür kayıp olan Berzeg’e ait olup olmadığı belirlenecek.

Ekipler, 313 gündür kayıp Prof. Berzeg'e ait eşyaların bulunduğu kırsal alanda yeniden aramalara başladı.

HAYVAN SALDIRISI İHTİMALİ KUVVETLENİYOR

Önceki gün saat 13.30 sularında Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay, Berzeg’in Armutlu Mahallesi’ndeki evinden 4 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda yer alan dere kenarında kimlik, kredi kartı ve kıyafet ile insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları buldu. Gülay’ın haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, bulunan malzemeleri incelemek üzere adli tıp kurumuna gönderdi. Dere kenarında bulunan pantolonun üst kısmının bütün, paça kısmının parçalanması hayvan saldırısı ihtimalini güçlendirdi.



#Korhan Berzeg
#Balıkesir
#Gönen
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