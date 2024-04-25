Düğümü kızı çözecek

Balıkesir Gönen’deki yazlık evinden Tina isimli köpeğiyle ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Prof. Dr. Korhan Berzeg’in evinden 4 kilometre uzaklıktaki dere yatağında kimlik, kredi kartları, sürücü belgesi, parçalanmış Ücretsiz İstanbulkart, sağlam durumda İstanbul Mavi Kart, araç anahtarı ve çeşitli anahtarlar, parçalanmış cüzdan ile toplam 200 lira değerinde 7 adet banknotun yanı sıra kemik parçası bulundu. Sözkonusu kemik parçası, DNA analizi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kemiğin Berzeg’e ait olup olmadığını anlaşılması için DNA incelenmesi yapılacak. Bu doğrultuda Berzeg'in İngiltere'deki kızı Nisa Berzeg örnek vermek için Türkiye’ye gelecek. Yapılacak karşılaştırma sonucu, kemik parçasının 313 gündür kayıp olan Berzeg’e ait olup olmadığı belirlenecek.
HAYVAN SALDIRISI İHTİMALİ KUVVETLENİYOR
Önceki gün saat 13.30 sularında Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay, Berzeg’in Armutlu Mahallesi’ndeki evinden 4 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda yer alan dere kenarında kimlik, kredi kartı ve kıyafet ile insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları buldu. Gülay’ın haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, bulunan malzemeleri incelemek üzere adli tıp kurumuna gönderdi. Dere kenarında bulunan pantolonun üst kısmının bütün, paça kısmının parçalanması hayvan saldırısı ihtimalini güçlendirdi.