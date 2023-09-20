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Düğün konvoyunda drift cezasız kalmadı: 146 bin lira ve 60 günlüğüne trafikten men

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde düzenlenen bir düğün sonrasında lüks araçlarla yola çıkan bir grup, D-100 Karayolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda konvoy sırasında drift atarak trafiği birbirine kattı. Sürücülere, 146 bin 659 lira para cezası ve adli kontrol uygulandı. Sürücüler aynı zamanda 60 gün boyunca her türlü araç kullanımından men edildi.

18:21 . 20/09/2023 Çarşamba
DHA
Şüphelilere yurtdışı çıkış yasağının yanında kolluk birimine imza verme zorunluluğu ve taşıt kullanmadan men cezası verildi.

Şüphelilere yurtdışı çıkış yasağının yanında kolluk birimine imza verme zorunluluğu ve taşıt kullanmadan men cezası verildi.

Bayrampaşa'da geçen Pazartesi günü düzenlenen bir düğün sonrasında lüks araçlarla trafiğe çıkan grup, Kuzey Marmara Otoyolu ve D-100 Karayolu Haliç Mevkiinde drift atarak ilerledi. Gelin alma merasimi sırasında da trafiği kapatan grup, polis ekipleri tarafından yakalandı. Gerekli işlemlerin yapılması için Eyüpsultan jandarma merkezine götürülen 7 sürücüye, toplam 146 bin 658 lira idari para cezası uygulandı ve sürücü belgeleri 60 günlüğüne iptal edildi.  Adliyeye sevk edilen şüphelilere, yurtdışı çıkış yasağı, cumartesi günleri 08:00- 22:00 saatleri arasında kolluk birimine imza verme zorunluluğu ve her türlü taşıtı kullanmama cezası verildi.



#drift
#ceza
#jandarma
#adli kontrol
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