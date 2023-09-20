Düğün konvoyunda drift cezasız kalmadı: 146 bin lira ve 60 günlüğüne trafikten men

Bayrampaşa'da geçen Pazartesi günü düzenlenen bir düğün sonrasında lüks araçlarla trafiğe çıkan grup, Kuzey Marmara Otoyolu ve D-100 Karayolu Haliç Mevkiinde drift atarak ilerledi. Gelin alma merasimi sırasında da trafiği kapatan grup, polis ekipleri tarafından yakalandı. Gerekli işlemlerin yapılması için Eyüpsultan jandarma merkezine götürülen 7 sürücüye, toplam 146 bin 658 lira idari para cezası uygulandı ve sürücü belgeleri 60 günlüğüne iptal edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilere, yurtdışı çıkış yasağı, cumartesi günleri 08:00- 22:00 saatleri arasında kolluk birimine imza verme zorunluluğu ve her türlü taşıtı kullanmama cezası verildi.