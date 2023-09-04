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Düğün takılarını yolda düşüren çiftin imdadına bekçi yetişti

Balıkesir'de görevli kır bekçisi Levent Karakoç, yolda bulduğu cep telefonu ile bir kutunun içerisindeki 1 milyon 250 bin TL değerindeki altınları jandarma aracılığıyla sahibine teslim etti. Altınların sahibi Filiz Yanar, ekimdeki düğünü için hazırlık yaptığını belirterek Karakoç’a teşekkür etti. Asgari ücrete çalışan bekçi Karakoç, "Altınları bulup, sahibine teslim ettiğim için mutlu ve huzurluyum. İnsanlık daha ölmedi. Kimsenin malında gözü olmayan, kendi halinde bir insanım. Ağlayanın malı, gülene yarar mı?" dedi.

17:33 . 4/09/2023 Pazartesi
DHA
Kır bekçisi bulduğu 1 milyon 250 bin TL'lik ziynet eşyasını sahibine teslim etti.

Kır bekçisi bulduğu 1 milyon 250 bin TL'lik ziynet eşyasını sahibine teslim etti.

Ayvalık ilçesi Mutlu köyünde 1 Eylül’de, eşi Solmaz Karakoç ile motosikletle seyir halinde ilerleyen sürücü Levent Karakoç, yolda bir cep telefonu olduğunu fark etti. Cep telefonunu almak için duran Karakoç, yolun biraz ilerisinde de beyaz bir kutu gördü. Çevrede sahibine ulaşamayan Ayvalık Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’nda görevli kır bekçisi Karakoç, cep telefonunu ve kutuyu alıp, eve gitti.

1 milyon 250 bin TL değerinde

Telefon sahibinin kayıp cep telefonuna ait numarayı aramasını bekleyen Karakoç, kutuyu açıp kontrol etti.


Karakoç, kutuda 4 tam, 18 yarım altın, altın kemer, kolye ve bilezik olduğunu gördü. Karakoç, bulduğu cep telefonundan kendisine Filiz Yanar ile Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı’nda buluşup, altınları teslim etti. Ekimdeki düğünü için hazırlık yaptığını belirten ve ziynet eşyalarının 1 milyon 250 bin TL değerinde olduğunu söyleyen Yanar, altınları kendisine teslim eden Karakoç’a teşekkür etti.

‘Ağlayanın malı gülene yarar mı?'

33 yıldır kır bekçisi olarak asgari ücrete çalıştığını belirten Levent Karakoç,
“Altınları bulup, sahibine teslim ettiğim için mutlu ve huzurluyum. İnsanlık daha ölmedi. Kimsenin malında gözü olmayan, kendi halinde bir insanım. Ağlayanın malı, gülene yarar mı?”
dedi.
#Balıkesir
#bekçi
#düğün
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