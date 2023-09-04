Düğün takılarını yolda düşüren çiftin imdadına bekçi yetişti

Ayvalık ilçesi Mutlu köyünde 1 Eylül’de, eşi Solmaz Karakoç ile motosikletle seyir halinde ilerleyen sürücü Levent Karakoç, yolda bir cep telefonu olduğunu fark etti. Cep telefonunu almak için duran Karakoç, yolun biraz ilerisinde de beyaz bir kutu gördü. Çevrede sahibine ulaşamayan Ayvalık Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’nda görevli kır bekçisi Karakoç, cep telefonunu ve kutuyu alıp, eve gitti.

Karakoç, kutuda 4 tam, 18 yarım altın, altın kemer, kolye ve bilezik olduğunu gördü. Karakoç, bulduğu cep telefonundan kendisine Filiz Yanar ile Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı’nda buluşup, altınları teslim etti. Ekimdeki düğünü için hazırlık yaptığını belirten ve ziynet eşyalarının 1 milyon 250 bin TL değerinde olduğunu söyleyen Yanar, altınları kendisine teslim eden Karakoç’a teşekkür etti.