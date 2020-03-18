Düğün ve nişanlara koronavirüs virüs ertelemesi

Ülke çapında uygulanan koronavirüs tedbirleri, düğün ve nişanları da etkiledi. Birçok toplu alanın geçici olarak kapatılması sonrası nişan ve düğün organizasyonlarını da durdurdu. Rize’de düğün salonu işletmecisi Ahmet Koç, düğünlerin iptal edilmesinin virüs tehlikesinin geçmesi adına atılan bir adım olduğunu söyledi. İptal olan ve ertelenen düğünler nedeniyle Ramazan ayından sonra yoğunluk yaşayacağını söyledi.

Halkımızın sağlığı daha önemli

Yasak kalkana kadar işlerin durduğunu belirten Koç “Yasak kalkmazsa da daha da öteye atarız. Bir şekilde bu düğün günlerini hallederiz, vatandaşımızın işini çözeriz. Düğün dediğin zaman bu virüs olayında sıkıntı. Çünkü tokalaşma, takı takma, birbirleriyle dans etme, oyun oynama virüs varsa her türlü yayılır. Onun için kapalı alanlarda ve düğünlerde böyle bir önlem alınması gayet normal. Halkımız iyi olsun, virüsü en güzel şekilde atlatalım" ifadelerini kullandı.

Düğün çekimleri de durdu

Düğünlerin iptal edilmesinin kendilerini etkilediğini dile getiren fotoğrafçı Ahmet Mavi ise “Bugün 3 düğünümüz iptal oldu. Birkaç davetiyemizin de tarihleri değişti. Bizi de baya bir etkiledi” derken, şimdiye kadar 6 düğünün iptal edildiğini dile getiren Emine Kaytaz isimli fotoğrafçı ise “Yaklaşık 6 düğünümüz iptal edildi. Daha sonraya erteledik ama ne zaman olacak, nasıl olacak henüz belli değil. Tüm gelin ve damatların moralleri bozuk. Sağlık olsun, inşallah bunu da atlatacağız” şeklinde konuştu.