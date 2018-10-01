Gündem Düğünde altın takmayınca icraya düştü
KAYSERİ

Düğünde taktığı altını icra yoluyla geri aldı

Düğünde altın takmayınca icraya düştü

Türkiye geçtiğimiz aylarda kendi çocuğunun düğününe gelmeyen komşusundan altının geri isteyen kadını konuşmuştu. 7 yıl önceki düğünde taktığı altını geri isteyen kadın olayı hafızalardayken yine Kayseri'den çok ilginç bir haber geldi. Düğününde çeyrek altın taktığı kişinin kendi düğününe gelmemesi ve altını göndermemesi üzerine bir vatandaş icra takibi başvurusunda bulundu.

Haber Merkezi AA
Düğünlerde takılan altınlar kimi zamanlarda yargıya intikal ediyor.
Düğünlerde takılan altınlar kimi zamanlarda yargıya intikal ediyor.

Kayseri'de bir vatandaş düğününde çeyrek altın taktığı kişinin kendi düğününe gelmemesi ve altını göndermemesi üzerine ilamsız icra takibinde bulunarak altının bedelini geri aldı.

İsmini açıklamak istemeyen bir tüketici, Kayseri 1. İcra Dairesine düğününde çeyrek altın taktığı kişinin davet etmesine rağmen düğününe gelmediğini ve taktığı altını da göndermediğini belirterek başvuruda bulundu.

Bedeli icra dairesine ödendi

Araya tanıdıklarının girmesine rağmen çeyrek altınını geri alamadığını ifade eden vatandaş, ilamsız icra takibi talep etti. Adresine ödeme emri gelen vatandaş, çeyrek altının bedelini icra dairesine ödedi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'de düğün ve doğum gibi özel günlerde kişilerin birbirlerine genellikle çeyrek altın hediye ettiğini, bunun çoğu zaman geri alınmak üzere takıldığını söyledi.

İlamsız icra takibi başlatan bir tüketicinin bu sayede geçmişte bir kişinin düğününde taktığı çeyrek altının bedelini geri aldığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

Resmi evrak görünce korkmuş

  • "Daha önce kendisine çeyrek altın hediye eden kişinin düğün davetine gitmeyen kişi, evine ödeme emri gelince panik yapıyor ve çeyrek altının bedelini dosyaya yatırıyor. Bu kişi 7 gün içinde başvurup 'Benim böyle bir borcum yok' deseydi mesele kapanırdı ancak korkmuş ve hemen çeyrek altının bedelini ödemiş. Resmi evrağı görünce 'Demek ki bu resmi bir olay' diye düşünüyor. Burada bir alacak söz konusu. Kişi bu alacağını ilamsız icra yoluyla geri almış."

İlamsız icra uygulamasının kimi zaman dolandırıcılar tarafından kullanıldığına işaret eden Şahin, hiç borcu olmayan kişilerin ilamsız icradan gelen ödeme emirlerinden haberleri olmayıp borçlandırıldıklarını kaydetti.

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