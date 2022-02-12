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İSTANBUL

Düğünde birbirlerine girdiler: Gelin düğünü bırakıp kavgaya koştu

Kağıthane’de gelin ve damat tarafları arasında çıkan kavga sokağa taşınca ortalık karıştı. Düğünü bırakan gelin akrabalarını ayırmak için sokağa koşarken, yaşanan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.

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Haber Merkezi İHA
Düğünde birbirlerine girdiler: Gelin düğünü bırakıp kavgaya koştu
Gelin düğünü bırakıp kavgaya koştu.

Kağıthane’de gelin ve damat tarafları arasında çıkan kavga sokağa taşınca ortalık karıştı. Düğünü bırakan gelin akrabalarını ayırmak için sokağa koşarken, yaşanan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. Bıçaklı kavga ve yaşananlar kameralara yansırken, Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin yakaladığı saldırgan tutuklandı.
Kağıthane Hürriyet Mahallesi’nde geçtiğimiz Aralık ayında saat 22.00 sıralarında yaşanan olayda, sokak üzerindeki bir salondaki düğün sırasında gelin ve damat tarafından şahıslar alkolün dozunu fazla kaçırınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine birbirine saldıran taraflar, kavgayı sokağa taşıyınca ortalık karıştı.


Alkolü kaçırınca bıçakla 2 kişiyi yaraladı


Gelin ve damat tarafından kişiler sokakta birbirlerine tekme, yumruklarla saldırdı. Kavga sırasında düğündeki bazı vatandaşlar ayırmaya çalışsa da başarılı olmadı. Kavga sırasında Türkmenistan uyruklu Azamat U. bacağından ve Rashid H. isimli şahıs ise karın bölgesinden bıçakla yaralanarak yere düştü. Kavga sırasında iki kişi bıçakla yaralanırken, bir süre duran taraflar daha sonra bir daha birbirine girdi.



Gelin düğünü bırakıp sokakta kavgaya koştu


Bu sırada gelin ise düğünü bırakıp sokağa gelerek akrabalarını ayırmak için uzun süre uğraştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırmaya çalışırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından Azamat U. Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Rashid H. ise Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Kağıthane polisi kıskıvrak yakaladı


Öte yandan, olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışma sonucunda şahsın önce eşkali ardından da kimliği tespit edildi. Kağıthane polisi, Türkmenistan uyruklu Azatjan Babajanowiç K.’yi (24) Şişli Mecidiyeköy’de kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapıldı. Adliyeye sevk edilen K., çıkarıldığı mahkemece “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Korku dolu anlar kamerada


Yaşanan kavga anı ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, ilk başta birkaç kişinin kavga ettiği ve bir şahsın diğerlerini bıçakladığı daha sonra ise tarafların kalabalıklaşmasıyla kavganın büyüdüğü ve gelinin de koşarak kavgayı ayırmaya çalıştığı görülüyor.

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