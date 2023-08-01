Dumlupınar Üniversitesi’nde uygulamalı eğitim fırsatı

Uzun bir çalışma ve sınav sürecinin ardından aday öğrenciler için sıra tercih yapmaya geldi. Gençlerin yapacakları tercih nasıl bir eğitim alacaklarını da belirleyecek. Türkiye’nin batısında Ege Bölgesi’nde yer alan, sosyal ve ekonomik yaşam koşullarının bir öğrenci için çok uygun olduğu, tarihi 5 bin yıl öncesine dayanan Kütahya’da yer alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), gençlere nitelikli bir eğitimin kapısını aralıyor.

3+1 EĞİTİM MODELİYLE GELECEĞE YATIRIM YAPIN

Üniversite; kamu ve sanayi ile iş birliği projeleri yürüten, ön lisans programlarında 3+1 eğitim modeliyle öğrencisine bir yarıyılı staja yaparak geçirmesini sağlayan, geleceği emanet edeceği gençlere kariyer kapısını, eğitim hayatı sürerken açan bir eğitim imkanı sunuyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, mimarlık eğitimi alan öğrencilerine güzel sanatların, fen edebiyat öğrenimi gören öğrencilerine sporun, mühendislik alanında akademik kariyer planlayan öğrencilerine ekonominin de kapılarını açan 11 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul, 14 meslek yüksekokulunda eğitim veriyor.

TÜRKİYE’Yİ DAHA İLERİYE SİZLER TAŞIYACAKSINIZ

Eğitim kalitesini her geçen gün daha da ileri taşıdıklarını belirten Aday öğrencilere sesle Prof. Dr. Kazım Uysal Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof Dr Kazım Uysal, adaylara şöyle seslendi: “Sevgili Gençlerimiz, önümüzdeki yüzyılda, yani Türkiye Yüzyılı’nda ülkemizi daha da ileriye taşıyacak olan sizlersiniz. Çağın gereklerine uygun bilgi ve birikiminizle donanmış olarak, değerlerimizi özümsemiş ve vizyon sahibi birer lider olarak geleceğin sorumluluğunu üstleneceksiniz. Sizlerin, dini ve millî değerlerimizle uyumlu bir şekilde, adil, özgür ve müreffeh bir Türkiye için çalışacağınıza inancım tamdır. Bu yolda da en iyi tercihi yapacağınıza inanıyor ve sizi ‘Değer Katan Üniversite’mize Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’ne davet ediyorum.”

Eğitim kalitesini ispatladı

DPÜ çatısı altındaki Eğitim Fakültesi, 2022 yılında YÖK’ün lisans mezunlarının KPSS puan ortalamalarına göre yaptığı sıralamada Türkiye’deki 62 fen bilgisi öğretmenliği bölümü arasında zirvede yer alarak bu alanda ne kadar güçlü olduğunu kanıtladı. Fen Edebiyat Fakültesi ise 2023 yılında FEDEK tarafından denklik kazanarak verdiği eğitim kalitesini kanıtlamayı başardı. Diğer fakülte ve yüksekokullar ise şöyle; Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Simav Teknoloji Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya il merkezindeki üç MYO’nun yanı sıra Altıntaş, Çavdarhisar, Domaniç, Dumlupınar, Emet, Gediz, Hisarcık, Pazarlar, Simav, Şaphane ve Tavşanlı’da bulunan toplam 14 meslek yüksekokulu.

NEDEN DPÜ?

* 27 araştırma ve uygulama merkezi ile akademik dünyaya veri, iş dünyasına çözümler üretiyor.

* Bilimsel araştırma projelerinin (BAP) hem proje sayısında hem de destek miktarlarında önemli artışlar sağlandı. Son 4 yıl içinde BAP desteklerinde yüzde 200’den fazla artış sağlandı.

* TEKNOFEST’te İHA kategorisinde iki yıl üst üste Türkiye birinciliği elde etti. Elektrikli araç ivmelenme kategorisinde de 2023 yılında bir birincilik daha kazandık.

* 12 akademisyenle ülkemizde yayınları en çok atıf alan bilim insanları listesine soktu.

* 2021 yılında Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda ilk kez yer alma başarısı gösterdi.

* Dünya Üniversite Sıralaması Merkezinin (CWUR) hazırladığı listede ilk %10’luk dilimde yer aldı.

* 89 farklı ülkeden 10 bine yakın yabancı uyruklu öğrenciye eğitim vererek iyi derecede Türkçe bilen, iyi eğitim almış gönüllü elçiler yetiştiriyor.

* Türkiye’nin Erasmus değişim programlarından en çok yararlanan üniversiteler arasında ilk üçe, Erasmus hibelerinden faydalanmada ilk 10’a girdi.

* 100’e yakın öğrenci topluluğu ile her gün farklı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz.

* Çevreci üniversite sıralamasında; dünyada 273., Türkiye’de 20. sıraya yükseldi.











