Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Pakistan ziyaretinin ikinci gününde Pakistan Parlamentosu’nda gerçekleştirilen Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumunda konuştu. Parlamento ve senato üyelerini “Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu” diyerek selamlayan Erdoğan, Pakistan Meclisi’ne hitap etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erdoğan, “Biz burada Pakistan’da kendimizi asla yabancı ülkede görmüyoruz. Şu anda biz kendimizi evimizde hissediyoruz. Türkiye ile Pakistan arasındaki kardeşlik bağları dünyada pek az ülkeye ve millete nasıl olur. Bugün gıpta ile bakılan Türkiye-Pakistan kardeşliği tarihin güçlendirdiği, tarihi olayların pekiştirdiği hakiki bir kardeşliktir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İmran Han

O YARDIMLARI UNUTMAYIZ

Türkiye-Pakistan ilişkilerinin, şairi azam Muhammed İkbal’in ve kaidi azam Muhammed Ali Cinnah’ın kıymetli miraslarıyla bugünlere geldiğini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Değerli kardeşlerim, biz sizi sevmeyeceğiz, size muhabbet beslemeyeceğiz de kimi seveceğiz, kime muhabbet besleyeceğiz. Pakistan halkının, Kurtuluş Savaşımız sırasında ekmeğinden artırarak gönderdiği yardımları hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız. İşte şimdi de bizim için Keşmir odur, o olacaktır. Dün Çanakkale, bugün Keşmir, hiçbir farkı yok. Kardeşlerinin İstiklal Mücadelesi’ne katılarak canlarını feda eden Şevket Ali kardeşleri, Çavduri’leri unutmadık, asla unutmayacağız.

KARDEŞLİĞİMİZ GÖNÜL BAĞINDAN

Haydarabad’dan İslamabad’a kadar tüm kardeşlerimizin Türkiye için, Türkiye’nin istiklali ve istikbali için seccadelerine kapanıp dua etmelerini unutmadık, unutmayacağız. Her türlü baskıya tehdide yokluğa rağmen Türk milletini yalnız bırakmayan vefa abidesi kardeşlerimizi unutmayacağız. Pakistan’la aramızdaki ezeli kardeşliği inşallah ebediyen muhafaza edeceğiz. Çünkü bizim kardeşliğimiz kan bağından değil gönül bağından geliyor. Bizim dostluğumuz menfaatten değil muhabbetten geliyor.”

TEK TARAFLI ADIMLARIN FAYDASI YOK

Türkiye’nin 74. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Keşmir’e sahip çıkarak bu meseledeki hassasiyetini bir kez daha ortaya koyduğuna dikkati çeken Erdoğan, “Keşmirli kardeşlerimizin on yıllardır çektiği sıkıntıların son dönemde atılan tek taraflı adımlarla daha da ağırlaştığını görüyoruz. Mevcut durumu kötüleştiren, Keşmirlilerin özgürlüklerini ve kazanılmış haklarını elinden alan bir tutumun kimseye faydası yoktur. Keşmir sorunu, çatışma veya baskıyla değil, ancak adalet ve hakkaniyet temelinde çözülebilir. Böyle bir çözüm tüm tarafların menfaatlerine hizmet edecektir. Türkiye, Keşmir meselesinde adaletin, barışın, diyalog yoluyla çözümün yanında yer almayı sürdürecektir” dedi. Pakistanlıların da Türkiye’nin ve Türk milletinin dostluğundan emin olmalarını isteyen Erdoğan, terörle mücadelesinde Pakistan’ı desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.

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Asrın planı değil bir işgal projesi

Erdoğan, “İdlib’le ilgili son günlerde attığımız adımların gayesi de 4 milyon mazlumun, rejimin varil bombaları altında can vermesinin önüne geçmektir” diye konuştu. ABD Başkanı Donald Trump’ın sözde yüzyılın planını eleştiren Erdoğan, “İlk kıblemiz Kudüsü Şerif’e yönelik İsrail saldırıları karşısında onurlu ve kararlı bir duruş sergiledik. Malum gerek Sayın Trump ve Netanyahu arasındaki Kudüs’le ilgili atılan adımda Orta Doğu’da ‘son asrın, yüzyılın barış planı’ diye yutturulan plan, bir barış planı değil, bir işgal projesidir. Kudüs bizim kırmızı çizgimiz” dedi.

13 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir araya geldi. Baş başa görüşmelerinin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı’na başkanlık eden Erdoğan ve Başbakan Han, çeşitli alanlardaki 13 anlaşmanın imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, “Aramızdaki ticaret hacmini 2023 yılına kadar 5 milyar dolara çıkarma hedefimiz var. Türkiye olarak Pakistan’ın kalkınması doğrudan etki edecek alanlarda her türlü desteği vermeye hazırız. Türkiye dün olduğu gibi bugün de yarın da Pakistan’ın yanında yer alacak” dedi. Erdoğan, “Pakistan’da FETÖ’ye ait okulların Türkiye Maarif Vakfı’na devredilmesi de aramızdaki dayanışmanın bir timsalidir. Bu vesileyle FETÖ’nün Pakistan’daki yapılanmasına karşı alınan tedbirler için İmran Han kardeşime bir kez daha teşekkür ediyorum. Devletimizi ve milletimiz büyük acılar yaşayan Keşmir halkıyla dayanışma içindedir” diye konuştu.

Coşkulu karşılama

Pakistan Milli Meclisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan İmran Han’ın Parlamento Binası’na gelişini parlamento üyeleri masalarına vurarak karşıladı. İki ülke milli marşlarının dinlenilmesinin ardından, Kur’an tilaveti gerçekleştirildi. Konuşmasının ardından Pakistan Milli Meclisi Şeref Defteri’ni imzalayan Erdoğan’a, Pakistan Başbakanı İmran Han ile beraberindekiler eşlik etti. Erdoğan daha sonra Pakistanlı mevkidaşı Arif Alvi ile cuma namazını Pakistan Cumhurbaşkanlığı mescidinde kıldı.

OYNAT 01:00 Cuma’da Erdoğan’a “İmamımız ol” ısrarı Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Pakistanlı mevkidaşı Arif Alvi ile kıldı. Kılınan Cuma namazında Erdoğan ile İmam arasındaki diyalog dikkat çekti. Pakistanlı İmam cuma namazını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kıldırmasını istedi. BiP'te paylaş

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Erdoğan Pakistan’da gelecek seçimi kazanır

Pakistan Başbakanı İmran Han, basın toplantısında, “Şu anda Suriye’de Türkiye’ye saldırılar yapılmaktadır, bu konuda Pakistan her zaman yanınızda olacaktır. 8 milyon Keşmirli açık hava hapishanesinde yaşıyor. Keşmir hakkında söyledikleri için sayın Erdoğan’a teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye-Pakistan İş ve Yatırım Forumu’nda da konuşan Han, Erdoğan’ın Pakistan parlamentosunda yaptığı konuşmayı hatırlatarak, “Eminim ki Erdoğan Pakistan’da gelecek seçimleri kazanabilir. Ben hükümet sıralarının masalara vurduğunu gördüm ama hem muhalefetin hem hükümetin aynı anda masalara (alkış amacıyla) vurduğunu ilk kez gördüm” diye konuştu. Han, meclisteki görüntünün, Pakistan’da Erdoğan’a duyulan sevginin bir göstergesi olduğunun altını çizerek, “Hangi siyasi görüşten olursa olsun Pakistan halkı, sizi Müslüman dünyasında yaşanan her şey için sesini yükselten lider olarak görüyor” ifadesini kullandı.

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Han, Pakistan’ın bir ABD turizm dergisi tarafından 2020’nin 1 numaralı turizm destinasyonu seçildiğini hatırlatarak, “Pakistan bu alanda çok bakir bir ülke. Altyapı eksikliklerimiz var. Türkiye altyapıda, deniz ve kültür turizminde gelişmiş bir ülke ve biz de Türk yatırımcılardan bu alanda yardım istiyoruz” diyerek, diğer alanlarda da Türk yatırımcılara kapılarının açık olduğunu söyledi.

Yatırım yapan pişman olmadı

Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile Serena Hotel’de gerçekleştirilen Türkiye-Pakistan İş Forumu’na katılarak bir konuşma yaptı. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 804 milyon dolar olmasını eleştiren Erdoğan, hedefin önce 1, sonrasında da 5 milyara çıkarılması gerektiğini belirtti. Yatırım noktasında son dönemde gözle görülür bir ivme yakaladıklarının altını çizen Erdoğan, “Ülkemizin yatırım potansiyeline inanan herkese kapılarımızı açtık, açmayı da sürdüreceğiz. Şimdiye kadar ülkemize güvenen, Türkiye’nin yatırım potansiyeline inanan ve Türkiye’ye yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır” dedi.

Sağlıkta rotanız Türkiye olsun

Erdoğan, Pakistan halkının tedavi için daha çok batılı ülkeleri tercih ettiğini öğrendiğini anlatarak, artık bu alışkanlığın değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye’nin sağlık alt yapısında büyük bir aşama kaydettiğini ve dünya sağlık turizminin ana destinasyonlarından biri haline geldiğine dikkati çeken Erdoğan, “En son teknolojiye sahip Şehir Hastaneleri projelerimizle sağlık hizmetlerinin standardını yeniden belirledik. Gerek hizmette gerek fiyatlardaki uygunlukta Türkiye, Batı’dan çok çok ileri. Geçen sene yurt dışından 500 bin kişiyi sağlık turizmi kapsamında ülkemizde ağırladık. Pakistanlı kardeşlerimizin de yeni rotası, aynı tedavi hizmetlerini çok daha uygun fiyatlara ve dostane bir ortamda size sağlayan Türkiye olmalıdır. İnşallah el ele, omuz omuza vererek, bunu sağlayacağımıza inanıyorum” dedi.

İslam dünyasının liderini ağırlıyoruz

Asad Kayser (Erdoğan'ın sağında)

Ortak oturumda senatör ve milletvekillerine hitap etmek için meclise gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclisin iki kanadının başkan ve üyeleri tarafından karşılandı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve münacaat okunmasıyla başlayan oturumda konuşan Pakistan Ulusal Meclis (NA) Başkanı Asad Kayser, “Benim için size hitap etmek büyük onur. Burada sadece Pakistan’ın bir dostunu değil İslam dünyasının lideri ve önderini ağırlıyoruz” ifadesini kullandı. Kayser, Pakistan parlamentosu üyesi senatör ve milletvekillerinin Erdoğan’ın konuşmasını merakla beklediğine dikkati çekerek, “İslam dünyasının ikonik bir şahsiyeti olarak sizin aydınlatıcı görüşlerinizi dinlemek için sabırsızlanıyoruz” dedi. Kayser, sözlerini “Yaşasın Pakistan-Türkiye dostluğu” ifadeleriyle tamamladı.

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Ticarette hedef 5 milyar dolar

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Pakistan ile ilişkileri güçlendirmekte kararlı olduğunu kaydetti. “Pakistanlı kardeşlerimizin uluslararası forumlarda bize verdiği desteğe minnettarız.” ifadesini kullanan Altun, iki ülkenin 2023’e kadar ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkararak ekonomik bağları güçlendirmeyi hedeflediğini bildirdi.

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