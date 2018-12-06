Dündar Gezi’de etki ajanı

Osman Kavala’nın tutuklu bulunduğu Gezi Parkı eylemlerine ilişkin soruşturmada, firari gazeteci Can Dündar hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine nöbetçi hakimlikçe tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Başsavcılığın talep yazısında, şüpheli Dündar’ın söz konusu eylemlerde insanları galeyana getirmeye ve yönlendirmeye çalıştığı, olayları engellemeye çalışan kolluk kuvvetlerine yönelik olay yerinde bulunan terör örgütü mensuplarının direncini artırmaya çalıştığı, organizasyon içerisinde kendisine verilen etki ajanlığı görev ve faaliyetini yürüttüğü belirtildi. Dündar hakkında MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntülerin yayınlanması davasından da yakalama kararı bulunuyor.