Dündar’a 27 yıl 6 ay hapis cezası

MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin davada yargılanan firari sanık eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, “gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek” ve “örgüt (FETÖ) içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçlarından 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kapalı yapılan duruşmaya, firari sanık Can Dündar’ın avukatları katılmadı. Duruşmada, müdahil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nı (MİT) avukatları temsil etti.

SAVCI, MÜTALAASINI TEKRAR ETTİ

Söz alan müdahil avukatları, sanığın cezalandırılmasını Cumhuriyet Savcısı, firari sanık Can Dündar’ın, “devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek” suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar, “örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasına ilişkin esas hakkındaki mütalaasını tekrar etti.

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KARARDA ALT SINIRDAN UZAKLAŞILDI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, firari sanık Can Dündar’ın, “devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek” suçundan 18 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşıldığı belirtildi. Can Dündar’ı “örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar veren heyet, “bilerek ve isteyerek yardım eden” sıfatı nedeniyle cezayı önce 5 yıl 10 aya düşürdü, suçu Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamında olması nedeniyle de artırarak 8 yıl 9 aya çıkardı.

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Fahrettin Altun

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