Gündem Dündara 27 yıl 6 ay hapis cezası
ANKARA

Dündar’a 27 yıl 6 ay hapis cezası

Dündar’a 27 yıl 6 ay hapis cezası

MİT TIR’ları davasında yargılanan firari sanık Can Dündar’a ‘siyasi ve askeri casusluk’ suçundan 18 yıl 9 ay, ‘silahlı terör örgütüne yardım etmek’ten ise 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Dündar hakkında 2 Nisan 2018’de gıyabi tutuklama ve kırmızı bülten çıkarılması kararı verilmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Can Dündar
Can Dündar

MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin davada yargılanan firari sanık eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, “gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek” ve “örgüt (FETÖ) içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçlarından 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kapalı yapılan duruşmaya, firari sanık Can Dündar’ın avukatları katılmadı. Duruşmada, müdahil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nı (MİT) avukatları temsil etti.

SAVCI, MÜTALAASINI TEKRAR ETTİ

  • Söz alan müdahil avukatları, sanığın cezalandırılmasını Cumhuriyet Savcısı, firari sanık Can Dündar’ın, “devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek” suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar, “örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasına ilişkin esas hakkındaki mütalaasını tekrar etti.

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KARARDA ALT SINIRDAN UZAKLAŞILDI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, firari sanık Can Dündar’ın, “devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek” suçundan 18 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşıldığı belirtildi. Can Dündar’ı “örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar veren heyet, “bilerek ve isteyerek yardım eden” sıfatı nedeniyle cezayı önce 5 yıl 10 aya düşürdü, suçu Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamında olması nedeniyle de artırarak 8 yıl 9 aya çıkardı.

Fahrettin Altun

İadesini bekliyoruz

  • İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Can Dündar’ın Türkiye’ye iadesini beklediklerini söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Altun şunları söyledi: "Casusluk ve silahlı terör örgütüne yardım suçlarından hüküm giyen Can Dündar’ın faaliyetleri gazetecilik bağlamında değerlendirilemez. Bu, gerçek gazetecilere hakarettir. Muhataplarımızdan bağımsız Türk yargısına saygı duyarak, şahsı ülkemize iade etmelerini bekliyoruz."
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