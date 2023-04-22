Dünya çocuklarından Başakşehir’e ziyaret

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Başakşehir’de düzenlenecek Çocuk Şenliği’ne katılmak üzere 24 ülke çocukları Türkiye’ye geldi. Dünyanın farklı coğrafyalarından gelen çocukların Türkiye’deki duraklarından biri Başakşehir oldu. Ülkelerinin kültürlerini yansıtan geleneksel kıyafetleriyle Başakşehir Belediyesi’ne gelen çocuklar, Başkan Yasin Kartoğlu’nu ziyaret etti. Dünyanın farklı yerlerinden gelen çocuklarla bir süre muhabbet eden Başkan Kartoğlu, sonrasında çocuklarla hem hediyeleşti hem de hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİLER

Çocukların bir sonraki durağı İstanbul’un en zengin florasına sahip Şamlar Tabiat Parkı oldu. 24 ülkeden yaklaşık beş yüz çocuk, Doğada 1 Gün Kampı’nda gerçekleştirilen çeşitli etkinliklere katıldı. Sera gezisinden oyun alanlarına, zipline’dan ok atmaya kadar 12 alandaki etkinliklere katılan çocuklar keyifli bir gün geçirdi. Programda çocukları yalnız bırakmaylan Başkan Kartoğlu, çocuklarla tek tek selamlaştı ve sohbet etti.

İbrahim Keleş, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu.

TÜM ÇOCUKLARIMIZI BEKLİYORUZ

Çocukların Başakşehir’de doya doya eğlenmesini istediğini söyleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “23 Nisan’da tüm çocuklarımızı Başakşehir’imize bekliyoruz. Gelsinler, burada doya doya eğlensinler. Dünya çocuklarıyla, depremzede çocuklarımızla buluşsunlar. 23 Nisan’da Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılayıp, dünya çocukları için vereceği mesajı hep beraber dinleyelim” diye konuştu.







