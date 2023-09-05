Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konuşuyor: Putin'i yeniden ikna etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.
Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi zirvesindeki buluşmaları dünya medyasında geniş yankı uyandırdı.
Birçok uluslararası ve bölgesel konunun ele alındığı toplantıda dünyanın gözü gıda krizinin geleceği ile ilgili açıklamalardaydı.
Toplantıda yeni bir tahıl anlaşması için girişimlerin devam etmesi ve Batı dünyasının Rusya'nın taleplerini karşılaması gerektiği dile getirildi.
"Erdoğan ikna etti"
Bu bağlamda dünya medyası Erdoğan'ın Rus lider Putin'i yeni tahıl anlaşması girişimini görüşmeye ikna ettiğini vurgulaması dikkat çekti.
Putin, Rusya'nın kendi ihracatına yönelik kısıtlamalar kaldırılır kaldırılmaz tahıl ihracat anlaşmasını yeniden canlandırmaya hazır olduğunu söyledi.