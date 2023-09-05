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Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konuşuyor: Putin'i yeniden ikna etti

Bütün dünyanın gözünü çevirdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de yaptığı zirveden çıkan mesajlar geniş yankı uyandırdı. Dünya medyasının önde gelen basın kuruluşları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tahıl anlaşması konusunda Rus lideri masaya oturmaya ikna etmesine dikkat çekti.

09:31 . 5/09/2023 Salı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi zirvesindeki buluşmaları dünya medyasında geniş yankı uyandırdı.

Birçok uluslararası ve bölgesel konunun ele alındığı toplantıda dünyanın gözü gıda krizinin geleceği ile ilgili açıklamalardaydı.

Toplantıda yeni bir tahıl anlaşması için girişimlerin devam etmesi ve Batı dünyasının Rusya'nın taleplerini karşılaması gerektiği dile getirildi.

"Erdoğan ikna etti"

Bu bağlamda dünya medyası Erdoğan'ın Rus lider Putin'i yeni tahıl anlaşması girişimini görüşmeye ikna ettiğini vurgulaması dikkat çekti.

AP:
Rus lider Putin, Batı dünyasının taleplerini karşılaması halinde yeni bir tahıl anlaşmasının mümkün olduğunu dile getirdi.
El Jazeera:
Gıda krizinin çözümü konusunda iki lider çalışmalarının devam edeceği mesajını verdi. Liderler, Moskova'nın temmuz ayında vazgeçtiği Karadeniz tahıl anlaşmasını yeniden canlandırmanın yollarını tartıştı.

Putin, Rusya'nın kendi ihracatına yönelik kısıtlamalar kaldırılır kaldırılmaz tahıl ihracat anlaşmasını yeniden canlandırmaya hazır olduğunu söyledi.

Euronews:
Liderler tahıl ihracatını öngören anlaşamanın gözden geçirileceğini vurguladı.
EURACTIV:
Soçi'de Putin ve Erdoğan gaz merkezini ve tahıl anlaşmasını görüştü
DW:
Türk lider Erdoğan, Rusya'nın tahıl anlaşmasını yakında yenilemesini umuyor.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Soçi
#Putin
#tahıl anlaşması
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