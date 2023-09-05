Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konuşuyor: Putin'i yeniden ikna etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme sonrası basın toplantısı düzenlediler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoru anlaşması konusunda Ukrayna'ya da görev düştüğünü ''Özellikle Ukrayna’nın burada Rusya ile müşterek adımların atılabilmesi noktasında yaklaşımlarını yumuşatması gerekiyor.'' sözleri ile ifade etti.