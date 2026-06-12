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Dünya genelinde Facebook ve Messenger’a erişim sağlanamıyor

Dünya genelinde Facebook ve Messenger’a erişim sağlanamıyor

17:1912/06/2026, Cuma
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Facebook ve Messenger hizmet dışı
Facebook ve Messenger hizmet dışı

Meta bünyesindeki Facebook ve Messenger’a dünya genelinde büyük bir erişim sorunu yaşanırken, hesaplarından otomatik olarak çıkış yapılan milyonlarca kullanıcı platformlara giriş yapamıyor.

Sosyal medya devi Meta'nın en büyük platformlarından Facebook ve mesajlaşma uygulaması Messenger, küresel çapta bir teknik arıza dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Yaşanan sorun hem mobil uygulamaları hem de web sitelerini doğrudan etkiledi.

Arıza sırasında Instagram ve WhatsApp gibi diğer Meta servisleri arka planda aynı altyapıyı paylaşmalarına rağmen büyük oranda çevrimiçi kalmayı başardı ancak Instagram'ın masaüstü sürümünde bazı aksamalar kaydedildi.

Kesintinin başlamasıyla birlikte kullanıcılar hesaplarından otomatik olarak çıkarıldı ve yeniden giriş yapmak istediklerinde "beklenmedik bir hata oluştu" uyarısıyla karşılaştı. Facebook'un ana web sitesinde ise şirketin sorun üzerinde çalıştığını ve durumu en kısa sürede düzelteceğini belirten bir hata mesajı yer aldı.

Arıza takip siteleri yoğunluğa dayanamadı

Meta, bireysel kullanıcılar için anlık bir sistem durumu sayfası işletmiyor. Şirketin ticari ortakları için sunduğu arıza takip paneli ise kesintinin ilk saatlerinde sorunu yansıtacak şekilde güncellenmedi. Dünya genelindeki internet kesintilerini anlık olarak derleyen en büyük platformlardan Downdetector da Facebook'taki arızayla neredeyse aynı dakikalarda yoğun talep nedeniyle kilitlendi.

Web sitesi tamamen erişime kapanmadan önce paylaşılan son veriler, Pasifik saatiyle sabah 06.45 (TSİ 16.45) civarında başlayan teknik sorunun tüm dünyayı etkisi altına aldığını ve Facebook ürünlerinin tamamında ciddi bir aksama yaşandığını ortaya koydu.




#Facebook
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#sosyal medya
#erişim sorunu
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