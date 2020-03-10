Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 114 bini aştı

Teknoloji

İnternet mafyaları Türkiye'ye musallat oldu

Siber saldırılar şirketlerin gördüğü riskler arasında ilk sırada yer alıyor. İş insanlarının yarısından fazlası da bu saldırıların artacağını düşünüyor. Siber fidye saldırılarında dünyada altıncı sırada olan Türkiye’de de KOBİ’lerin en sık karşılaştığı hasar ise siber fidye olarak öne çıkıyor. Siber risk sigortası ile şirketlerin kendini güvenceye alabileceğini belirten MonoPoli Sigorta CEO’su Erol Esentürk, hangi durumlarda zararların tanzim edildiğini anlatıyo